Pomoc zza krat  

Dzięki akcji #ResortSprawiedliwościPomaga maseczki uszyte przez osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu trafiły do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

300 maseczek wielokrotnego użytku, które powstały w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu - Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy, zostały 30 kwietnia przekazane dyrekcji Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu. Tym samym środki ochrony indywidualnej trafiły do jednej z najbardziej narażonych grup społecznych.

Przekazanie masek było kolejną zrealizowaną przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu inicjatywą w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. W polowie kwietnia prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał, że akcja jest przejawem wartej docenienia solidarności między Polakami. Jak przypomniał, działalność przywięziennych zakładów pracy jest rezultatem wcześniejszego programu Ministerstwa Sprawiedliwości - "Praca dla więźniów".

W akcję "Resort Sprawiedliwości Pomaga" zaangażowane są w całym kraju 83 zakłady karne i ponad 1000 więźniów. W przywięziennych wytwórniach powstaje miesięcznie ponad milion maseczek, około 60 tys. fartuchów i kombinezonów, a także 120 tys. litrów płynów dezynfekujących. Środki ochronne są systematycznie przekazywane potrzebującym.