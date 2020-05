Do modlitwy do Maryi Panny o wytrwanie w miłości Boga i bliźniego wezwał wiernych Franciszek na zakończenie audiencji ogólnej 13 maja w Watykanie. Przypomniał, że w dniu dzisiejszym przypada wspomnienie Matki Bożej z Fatimy, która po raz pierwszy ukazała się trójce pastuszków w tej małej portugalskiej wiosce 13 maja 1917 r. Zachęcił do modlitw o pokój na świecie i o ustanie pandemii koronawirusa.

Podobnie jak w poprzednich tygodniach również dziś cotygodniowe spotkanie papieża z wiernymi z całego świata odbyło się w systemie "on-line", a swoją katechezę wygłosił on z Biblioteki Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

"W rocznicę pierwszego ukazania się [Maryi] małym widzącym z Fatimy zachęcam Was do błogania Maryi Panny, aby każdy z was trwał w miłości do Boga i bliźniego" – powiedział Ojciec Święty, streszczając swe nauczanie w języku włoskim.

Trzy lata temu, w tym samym dniu odprawił on uroczystą Mszę św. w tym najsławniejszym sanktuarium portugalskim dokładnie w setną rocznicę pierwszego objawienia w Cova da Iria. W czasie tamtej liturgii ogłosił świętymi Franciszka i Hiacyntę Marto – dwoje pastuszków, którym wraz z ich kuzynką Łucją (Lúcia) dos Santos ukazywała się "Przepiękna Pani”.

Dziś w pozdrowieniach dla pielgrzymów języka portugalskiego papież przypomniał postać Maryi Panny, zachęcając do przeżycia tego maja, modląc się codziennie “z większą intensywnością i wiernością”, zwłaszcza odmawiając różaniec, “jak to zaleca Kościół, w duchu posłuszeństwa pragnieniu ciągle powtarzanemu w Fatimie przez Matkę Bożą”: pod Jej opieką “bóle i udręki życia będą bardziej znośne”, idąc za nauczaniem Chrystusa.

Nie tylko Franciszek łączył się z wiernymi za pośrednictwem przekazu telewizyjnego i internetu. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 również m.in. tegoroczne uroczystości w samej Fatimie odbywały się w ten sam sposób. Po niedawnym poświęceniu "on-line" Portugalii Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi odwołano tradycyjną międzynarodową pielgrzymkę do Fatimy. Zamiast niej dziś w nocy odbyła się bezpośrednia transmisja modlitwy różańcowej a przed południem w bazylice Matki Bożej Różańcowej biskup Leirii-Fátimy kard. António Augusto dos Santos Marto przewodniczył międzynarodowej Mszy św., której uczestników pozdrowił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej.

Za pośrednictwem redakcji portugalskiej Radia Watykańskiego kardynał zwrócił się do wiernych języka włoskiego, którzy nie mogli przybyć do Fatima z powodu – jak to określił – "ciężkiej próby", jaką jest pandemia. Zapewnił, że zawierzył ich "oblicza" i ich "cierpienia" Maryi, aby Jej "macierzyńska pomoc" dała wszystkim "siłę do pokonania" tego zagrożenia.

Własne przesłanie z Fatimy przekazał też 13 bm. rektor tego sanktuarium "o wymiarze światowym" ks. Carlos Cabecinhas, wzywając wiernych do bycia “jednego serca”. Przypomniał, że również rok 1917 był okresem pandemii, gdy szalała grypa zwana "hiszpanką". W Fatimie Maryja “przyniosła orędzie nadziei w czasie tak samo naznaczonym licznymi wstrząsami. «Nie zniechęcajcie się, nigdy was nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą, która zaprowadzi cię do Boga», powiedziała wówczas Matka Boża Łucji” – zauważył ks. rektor.

Podkreślił, że nadzieja jest orędziem z Fatimy dla wszystkich mężczyzn i kobiet świata. A nawiązując do rzeczywistości roku 2020 stwierdził: “Niech ta nadzieja na odmienne dni zachęca nas i prowadzi do dnia, w którym z pewnością będziemy mogli znów zebrać się razem w Cova di Iria, aby wspólnie świętować swoją wiarę”.