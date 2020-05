Na całym świecie ma być 12 takich ołtarzy, przed którymi będzie trwała wieczysta adoracja w intencji pokoju. Wykonują je polscy artyści.

Liczba 12 nawiązuje do 12 gwiazd w koronie Maryi. Wśród tych miejsc są m.in. sanktuarium w Kibeho w Rwandzie, gdzie ćwierć wieku temu doszło do ludobójstwa, słynna Grota Mleczna w Betlejem, Namyang w Korei Południowej, Oziornoje w Kazachstanie czy polski Niepokalanów.

W bazylice piekarskiej monstrancja zatrzyma się w drodze do Medjugorje. Tam monstrancja "Królowej Pokoju" zostanie wkomponowana w ołtarz w kaplicy wieczystej adoracji.

W bazylice w Piekarach Śląskich monstrancja zatrzyma się na czas od 22 maja do początku czerwca. Jezusa Eucharystycznego będzie można adorować od 10.30 do 18.00, a w Triduum poprzedzające modlitwę mężczyzn i młodzieńców (28-30 maja) - od 10.30 do 21.00.

W programie Triduum:

10.00 - Eucharystia i Różaniec (cz. I) w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu N. M. P.;

12.00 - Regina Coeli i Różaniec (cz. II) w intencji pokoju na świecie;

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.;

17.30 - Różaniec (cz. III) w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych;

18.00 - Eucharystia, konferencja maryjna, Litania do Matki Bożej Piekarskiej, modlitwa do Matki Bożej Lekarki i Regina Coeli;

20.30 - Różaniec (cz. IV) w intencji ustania epidemii koronawirusa, Litania Loretańska i Apel Jasnogórski.