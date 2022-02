Monstrancja z Medjugorie na Grochowie  

W parafii Nawrócenia św. Pawła na Grochowie do 6 lutego przechowywane jest dzieło Mariusza Drapikowskiego, przygotowane dla stałej adoracji Pana Jezusa w Medjugorie.

Półtorametrowa monstrancja została wykonana w gdańskiej pracowni Mariusza Drapikowskiego dla Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój w Medjugorje i została tam przekazana jako wotum dziękczynne w imieniu pielgrzymów z całego świata. Zlokalizowane w nękanym nieustannymi wojnami i konfliktami kraju położonym na Półwyspie Bałkańskim miejsce pielgrzymek to jedno z 12 miejsc na świecie, dla których artysta zaprojektował i wykonał niezwykłe dzieła służące adoracji Pana Jezusa. To realizacja idei „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, tzn. utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Mariusz Drapikowski wykonał kaplicę adoracyjną m.in. w katedrze warszawsko-praskiej, w Niepokalanowie, w Oziornoje w Kazachstanie, w Kibeho w Rwandzie, a także pierwszy ołtarz adoracyjny w Jerozolimie, który przeniesiono do bazyliki w Betlejem.

- Monstrancje nie są wykonywane, lecz pisane jak ikona, są owocem pracy i modlitwy całego zespołu projektowego - zastrzega artysta.

Do wykonania monstrancji z Medjugorie użytych zostało dwanaście meteorytów. Ich nieziemskie pochodzenie symbolizuje wieniec z „gwiazd dwunastu”. Monstrancja ma swym wyglądem i konstrukcją nawiązywać do nadprzyrodzonego wizerunku Maryi, która w swym sercu nosi Chrystusa, swojego Syna. Swoją symbolikę mają również barwy kamieni, których użyto do powstania monstrancji np.: kolor biały – wskazuje czystość i wieczną chwałę, żółty – majestat i chwałę Boga, zielony – dziewictwo i nadzieję, błękit – wierność, nieskazitelność, bezpośrednie obcowanie z Bogiem.

Przez 10 lat monstrancja była wystawiona do stałej adoracji Pana Jezusa w Medjugorie. Teraz powstaje tam kaplica i ołtarz adoracyjny. Na czas budowy naczynie peregrynuje po parafiach.

- Bardzo cieszę się, że w tej pięknej monstrancji możemy naszego Pana i Zbawiciela adorować – mówił Radiu Warszawa proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła na Grochowie, ks. Bogusław Kowalski. – Adoracja trwa od 10.00 do 21.00 z przerwą na Mszę Świętą wieczorną. O 15.00 odmawiamy koronkę, o 17.00 Różaniec, poza tym adoracja odbywa się w ciszy – zaprasza.