Nie ma chyba polskiej parafii, w której co środę nie rozbrzmiewałby śpiew: "Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami..." Ale to właśnie dziś przypada dzień, w którym Kościół szczególnie czci w liturgii Maryję jako Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.

Zastanawiam się, skąd się wzięła tak potężna, światowa popularność obrazu, którego oryginał znajduje się w rzymskim kościele św. Alfonsa Liguoriego na Eskwilinie, przy Via Merulana.

Prawdą jest, że to piękna ikona. Ma wymiar 54 na 41 cm. Niektóre źródła mówią, iż została napisana w IX w. na Krecie, inni datują ją na XII w. i wywodzą z Bizancjum albo klasztoru Chilandar na greckiej Górze Atos. Pewne jest, że w Rzymie była od co najmniej 1499 r. W czasie wojen napoleońskich obraz zaginął. Odnalazł go ponad pół wieku później redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 r. papież Pius IX oddał ikonę jego zakonnym współbraciom, nakazując im: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano." Popularność ikony w Polsce wiąże się właśnie z działalnością redemptorystów i - patrząc w skali historycznej - jest to zjawisko stosunkowo młode, bo istniejące od końca XIX w.

Matka Boża Nieustającej Pomocy to ikona w typie Hodegetrii, czyli "wskazującej drogę". Drogę - czyli Jezusa. Na Niego wskazuje ręką Maryja, a zetknięcie dłoni Dzieciątka i Jego Matki jest centralnym punktem obrazu, jego geometrycznym środkiem.

Gdy na ten wizerunek patrzy prawosławny, jest dla niego jasne, że widzi Matkę Bożą Cierpiącą. Tak tradycja chrześcijańskiego Wschodu nazywa przedstawienie Maryi z małym Jezusem, nad którymi unoszą się archaniołowie: Michał i Gabriel, dzierżący symbole męki: krzyż, gwoździe, włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem zaprawiony żółcią. Matka Boża Nieustającej Pomocy wie, czym jest cierpienie. Może dlatego jest tak bliska wielu duszom.

Jest patronką dwóch polskich miast: Jaworzna i Mielca oraz dwóch diecezji: toruńskiej i pelplińskiej. Wikipedia wylicza 163 polskie parafie pod jej wezwaniem. Jednak miejsc tego kultu jest w naszym kraju znacznie więcej. Kopie rzymskiej ikony czczone są m.in. w katedrach w Gorzowie, Kielcach czy Przemyślu. Bardzo popularna jest praktykowana zwykle w środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

