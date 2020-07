Gietrzwałd. Pielgrzymka w intencji rodzin  

Już po raz 14. pątnicy z podwarszawskich Łomianek przybyli do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Łączy nas wspólna intencja, nasze rodziny. W Łomiankach znajduje się Instytut Świętej Rodziny założony przez abp. Kazimierza Majdańskiego. Droga wiedzie nas do Gietrzwałdu, ponieważ to miejsce wyjątkowe - jedyne w Polsce miejsce objawień, których autentyczność potwierdził Kościół. Matka Boża mówiła tu po polsku, mówiła również do nas, prosiła m.in. o odmawianie Różańca, tego się trzymamy - mówi Zuzanna Dziemidzik, organizatorka.

- W tym roku mottem naszej pielgrzymki były słowa: "Matka Boża Gietrzwałdzka Panią Pięknej Miłości" zaczerpnięte z hasła tegorocznego roku przygotowującego nas - w ramach 9-letniej nowenny - do 150. rocznicy objawień - tłumaczy Urszula Strynowicz.

- Kapłani ostrzegali nas, że możliwe, iż nikt do nas nie przyjdzie, bo koronawirus..., bo ludzie mogą się bać... Ale spotkaliśmy się z wielką życzliwością, gościnnością, otwartymi sercami. Ludzie bardzo się cieszyli naszą obecnością - dodaje Anna Kiszło.

Pielgrzymi po dotarciu na miejsce wzięli udział m.in. we Mszy św. w gietrzwałdzkiej bazylice. - Maryja powiedziała podczas objawień: "Nie lękajcie się, ja zawsze jestem z wami”. Na te słowa Matki my odpowiadamy naszą obecnością, pielgrzymowaniem i gorliwą modlitwą różańcową, angażując całe nasze serce i umysł - podkreśla ks. Jan Spólny, przewodnik pielgrzymki.