Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał dziś Annę G. za zniesławienie oraz znieważenie prof. Bogdana Chazana. Chodziło m.in. o oskarżenie go na Facebooku o to, że odmówił jej cesarskiego cięcia z uwagi na przywiązanie do wartości religijnych. "Cała przedstawiona sytuacja przez oskarżoną nigdy nie miała miejsca" - stwierdził sąd, według adwokata znanego ginekologa, mec. Macieja Kryczki z instytutu Ordo Iuris.