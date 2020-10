Decyzję o odłożeniu beatyfikacji przyjąłem spokojnie - mówi ks. Damian Bednarski, postulator procesu ks. Jana Machy. "Proces beatyfikacyjny został zakończony. Wiemy, że beatyfikacja będzie" - przekonuje ks. Bednarski. Jeśli Kościół już potwierdził, że ten młody śląski ksiądz jest błogosławiony, to znaczy, że jest on w niebie i spokojnie można się modlić za jego wstawiennictwem - przekonuje postulator procesu. A skoro mamy do samej uroczystości beatyfikacyjnej jeszcze kilka miesięcy, to jest to dobra okazja, żeby zgłębić wiedzę na temat tej postaci i lepiej ją poznać - zachęca.

Najlepszym miejscem, by poznać ks. Jana Machę jest serwis internetowy stworzony przez "Gościa Niedzielnego" https://janmacha.gosc.pl