W całej Polsce coraz mniej wolnych respiratorów  

We wszystkich województwach w kraju powoli kończą się wolne respiratory. Zależnie od regionu zostało od jednej czwartej do jednej drugiej wolnych łóżek covidowych - wynika z informacji zebranych przez PAP. Tam, gdzie liczba zajętych łóżek zbliża się do liczby wszystkich dostępnych, wojewodowie deklarują stałe poszerzanie ich bazy.