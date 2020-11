UE podpisze z Pfizerem umowę na 300 mln dawek szczepionki na covid-19  

Komisja Europejska zapowiedziała, że w najbliższych dniach podpisze z koncernem farmaceutycznym Pfizer umowę na dostarczenie 200 mln dawek szczepionki przeciw covid-19, z możliwością zwiększenia tej puli do 300 mln. Szczepionka wyprodukowana przez Pfizera wymaga podania dwóch dawek, więc zamówiona przez UE transza pozwoli na zaszczepienie ok 100 mln ludzi - to nieco mniej niż co czwarty mieszkaniec UE.

37 mln mieszkańców Polski to około 8,5 proc. populacji Unii. Jeśli dawki byłyby przekazywane proporcjonalnie, wtedy Polska mogłaby liczyć na około 17 mln. dawek, co pozwoliłoby zaszczepić około 8,5 mln. mieszkańców naszego kraju. Wg dzisiejszych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego szczepionka ma być dobrowolna i w pierwszej kolejności trafić do seniorów i pracowników służb medycznych.

- Na RZZK zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka mln szczepionek i dostaniemy je w tym samym czasie, jak inne kraje, bo tak jest skonstruowana umowa, którą podpisaliśmy - mówił premier.

Dziś amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer (współpracujący z niemiecką firmą BioNTech) poinformował, że udało mu si wyprodukować bezpieczną i dającą 90 proc. skuteczność szczepionkę nowej generacji przeciw covid-19. Choć szerokie testy kliniczne wciąż trwają, to jak dotąd preparat przetestowano na grupie ponad 47 tys. osób i wg informacji producenta zapobiega ponad 90 proc. infekcji wywołanych przez SAS-CoV-2. Szczepionka zaczyna działać po 7 dniach od podania drugiej dawki. Oznacza to, że ochronę uzyskuje się 28 dni po rozpoczęciu szczepienia, które składa się ze schematu 2-dawkowego - podaje Pfizer. Co istotne, na razie te informacje zostały podane przez samego producenta, jak dotąd nie opublikowano ich w czasopismach naukowych.

Koncern zapowiedział, że w tym roku wyprodukuje około 50 mln dawek preparatu, a w przyszłym do 1,3 mld.