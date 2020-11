Urodziła się 24 stycznia 1952 r. w Tylmanowej (diec. tarnowska). Do Zgromadzenia wstąpiła w roku 1966. Profesję wieczystą złożyła 26 sierpnia 1976 r. Rok później została skierowana do posługi w domu opieki w Rzymie, gdzie przebywała przez cztery lata. Po rocznym pobycie w Polsce podjęła pracę w Poggiomarino k. Neapolu, pełniąc funkcję przełożonej wspólnoty sióstr oraz dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w Centrum Szkolnym „Settembrini”. Do domu opieki w Rzymie powróciła w grudniu 1988 r. w charakterze przełożonej. Łącznie spędziła we Włoszech 14 lat, angażując się m.in. w przygotowania do kanonizacji św. Brata Alberta (1989 r.). W tym czasie ukończyła 2-letnie Studium Duchowości na „Teresianum”.

Na kapitule generalnej w 1992 roku została wybrana na przełożoną generalną zgromadzenia. Na tym stanowisku posługiwała przez kolejne dwie kadencje – 12 lat. Od 2004 roku przez dwie kadencje wspierała przełożoną generalną jako wikaria generalna.

Wielką radością była dla siostry Rozalii beatyfikacja współzałożycielki zgromadzenia – Siostry Bernardyny Jabłońskiej, której dokonał w Zakopanem św. Jan Paweł II 6 czerwca 1997 r. Całym sercem angażowała się nie tylko w doprowadzenie do tego aktu, ale starała się także o zgłębianie duchowości i szerzenie kultu błogosławionej. Pragnieniem s. Rozalii był pobyt w Domu Modlitwy w Pizunach (diec. zamojsko-lubaczowska), utworzonym na miejscu rodzinnego domu bł. Siostry Bernardyny. W tym miejscu spędziła ostatnie lata.

Rok 2020 przeżyła jako wielkie dziękczynienie Bogu za 50 lat profesji zakonnej, czym dzieliła się z siostrami we wrześniu podczas obchodzonego wspólnie jubileuszu. Ufna w to, że przedłużający się pobyt w szpitalu jest dla niej łaską i dopełnieniem złotego jubileuszu, starała się jak najlepiej przygotować na spotkanie z Panem. Zmarła w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Zająca zostanie odprawiona w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie w czwartek 19 listopada o godz. 11.00. Bezpośrednio po Eucharystii ciało śp. s. Rozalii zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym na Batowicach.

O swojej drodze powołania zakonnego i śladach św. Brata Alberta s. Rozalia opowiadała kilka lat temu "Gościowi": Jestem szczęśliwa