530 tys. zaszczepionych przeciw COVID-19  

530 tys. osób według informacji rządowych otrzymało do środy szczepionki przeciw COVID-19. Szpitale w wielu regionach rozpoczęły podawanie drugiej dawki, ale z powodu zmian harmonogramu dostaw, musiały też zweryfikować plany wykonywania zastrzyków.

W środę szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do tego dnia na szczepienia, które ruszą 25 stycznia, zapisało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80 lat. Przekazał też, że zaszczepiono 530 tys. osób. Do miejsc wykonywania zastrzyków dostarczono ponad 757 tys. dawek, a w magazynach pozostało prawie pół miliona preparatu.

Szef KPRM zwracał również uwagę, że osoby, które przyjęły pierwszą dawkę, mają jedynie 50 proc. odporności i apelował do nich, aby przestrzegały wszelkich obostrzeń.

Na Dolnym Śląsku zaszczepiono dotychczas 51,5 tys. osób. Najwięcej we Wrocławiu - 25,2 tys. - wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia. W środę kontynuowano szczepienia z grupy zero i drugą dawką preparatu.

Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu powiedziała w środę PAP, że z każdym dniem wzrasta liczba szczepień drugą dawką.

"Jest ich kilkaset, ale nasz dzienny rekord przy pierwszej dawce wyniósł 1,3 tys. osób. W sumie mamy do zaszczepienia drugą dawką ponad 13,3 tys. osób" - poinformowała rzeczniczka.

Na Podkarpaciu specyfik przeciw COVID-19 przyjęło 21 629 osób, w tym 440 otrzymało drugą dawkę. W ostatniej dobie szczepionkę otrzymało 1929 chętnych - wynika z danych resortu zdrowia. W regionie najwięcej szczepień wykonano w Rzeszowie (7522) i w Przemyślu (1437).

W woj. lubelskim iniekcje rozpoczęto w 35 z 46 domów opieki społecznej. Trwają one też w 9 z 19 prywatnych placówek całodobowej opieki - poinformowała w środę rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Z podanych przez Strzępkę informacji wynika, że większość pensjonariuszy placówek opiekuńczych, którzy zadeklarowali chęć, otrzymała pierwszą dawkę specyfiku.

W domach pomocy społecznej w woj. lubelskim przebywa 4438 mieszkańców. Zaszczepić chce się 72,5 proc., z tego 70,6 proc. dostało szczepionkę. W prywatnych placówkach jest 504 pensjonariuszy. 81,7 proc. z nich zadeklarowało chęć zaszczepienia się, preparat otrzymała ponad połowa z nich - podała Strzępka.

W woj. łódzkim jest 427 punktów szczepień, w tym 132 w Łodzi. Rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder zapewniła, że wciąż są wolne terminy dla seniorów.

"Seniorzy, którzy ukończyli 80 lat, nadal zapisują się na szczepienia przeciw COVID-19 do punktów w różnych dzielnicach Łodzi" - podkreśliła.

W woj. łódzkim - podała Leder - jest 101 DPS-ów, placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wszystkie zostaną objęte szczepieniami w ramach Narodowego Programu Szczepień.

W woj. śląskim, według informacji wojewody, jest odpowiednia liczba szczepionek do podawania drugich dawek, a także na iniekcje w domach pomocy społecznej. Prawie całkowicie wstrzymano podawanie kolejnych pierwszych dawek leku w grupie zero.

Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska potwierdziła PAP w środę, że do szpitali dostarczono szczepionki w liczbie zapewniającej terminowe podawanie drugich dawek osobom z grupy zero, a także na szczepienia w DPS-ach. Zastrzyki chce przyjąć blisko 8 tys. mieszkańców DPS-ów w regionie, czyli ponad 80 proc. wszystkich.

W środę Urząd Miasta Poznania przekazał PAP, że na łączną liczbę 716 wszystkich mieszkańców siedmiu poznańskich DPS-ów przyjąć szczepionkę chce 507 pensjonariuszy, czyli 70,8 proc. Według danych magistratu niemal wszystkim chętnym podano już preparat w DPS-ie Rocha (32 na 36 chętnych), w DPS-ie Pokrzywno (14 na 16 chętnych) i w DPS-ie Ugory (100 na 114 chętnych).

Z danych magistratu wynika jednak, że zabiegi nie ruszyły jeszcze np. w DPS-ie Konarskiego, gdzie zaszczepić chce się 139 na 170 mieszkańców. Zastrzyki wstrzymało tam wykrycie zakażenia koronawirusem.

W woj. małopolskim szpital Uniwersytecki w Krakowie jeszcze w poniedziałek zaszczepił pierwszą dawką część osób zapisanych na tamten dzień. Od wtorku podaje wyłącznie drugie dawki. Łącznie w tym tygodniu musi drugi raz zaszczepić 825 osób, które przyjęły preparat trzy tygodnie temu.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie do końca tygodnia preparat otrzyma 450 osób zaszczepionych pod koniec grudnia. Placówka otrzymała szczepionki we wtorek. Pierwotnie czekała na 1,3 tys. dawek.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w tym tygodniu drugie dawki ma przyjąć 75 osób. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie otrzymał 216 dawek na powtórne szczepienia, a na ten tydzień składał zamówienie na 630 dawek.

Do Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej preparaty na drugie szczepienie dla 75 osób trafią w czwartek rano. W piątek placówka spodziewa się dostawy kolejnych 180 z zamówionych pierwotnie niemal 500 dawek.

Pomorskie szpitale węzłowe szczepią pracowników ochrony zdrowia drugą dawką preparatu przeciw COVID-19, ale niektóre placówki wstrzymały podawanie pierwszej dawki leku osobom z grupy zero. Zmniejszenie liczby dostaw spowodowało zmiany w harmonogramie.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęło się podawanie drugiej dawki szczepionki. Pierwszą dawkę przyjęło już 1859 osób z grupy zero, z tego 1290 to personel szpitala, a reszta to pracownicy podmiotów zewnętrznych.

W szpitalach woj. warmińsko-mazurskiego, które w grudniu rozpoczęły szczepienia personelu przeciwko COVID-19, podawane są drugie dawki Comirnaty. Według informacji z tych placówek, szczepienia tej grupy przebiegają zgodnie z planem. W środę na rządowej stronie internetowej poświęconej szczepieniom poinformowano, że dzienna liczba iniekcji w woj. warmińsko-mazurskim wyniosła 1455, z czego 198 to druga dawka. Łącznie w regionie wykonano w sumie 20 245 zastrzyków, w tym 338 drugą dawką.

Od 15 stycznia na zastrzyki przeciw COVID-19 rejestrują się seniorzy powyżej 80 lat. W piątek 22 stycznia ruszy rejestracja osób powyżej 70 lat. Zgodnie z zapowiedzią szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70 lat ma ruszyć 25 stycznia.

W poniedziałek do Polski przyleciało 176 tys. dawek Comirnaty zamiast 360 tys. Zgodnie z zapowiedziami Michała Dworczyka w kolejnych tygodniach będzie nie 360 tys., lecz 296 tys. dawek. Potem ma ich być nieco więcej. W połowie lutego nastąpi wzrost liczby dostarczanych szczepionek.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski zapewniał w poniedziałek, że każdy zaszczepiony pierwszą dawką na pewno otrzyma drugą.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan pozwalający na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewniający znacznie więcej dawek Comirnaty w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie zakład w Puurs w Belgii tymczasowo zmniejszy liczbę dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone od 15 lutego.