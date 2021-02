Prokuratorka stanowa w Melbourne Lisa De Ferrari oświadczyła, że ugoda „jako część porozumienia zakończyła postępowanie karne, toczące się wobec 15 dziennikarzy dzienników, radia i telewizji”. Do tego „dziwnego", według agencji Reutersa, porozumienia doszło prawie dwa lata po złożeniu zażalenia, niemal 3 miesiące po rozpoczęciu procesu w tej sprawie i 10 miesięcy po zwolnieniu kardynała przez Sąd Najwyższy.

O oskarżeniach pod adresem kardynała informowały szeroko światowe środki przekazu, wymieniając bez ograniczeń jego nazwisko i stawiane mu zarzuty. Media australijskie natomiast podawały to w nieco zawoalowanej formie, nie przytaczając tych oskarżeń dosłownie, ale pisząc o „pewnym, wysoko postawionym w hierarchii kościelnej oskarżonym”, po czym odsyłały czytelników, słuchaczy i telewidzów do zagranicznych stron internetowych.

Stan Wiktoria, na którego terenie toczył się proces, pozwał do sądu dziennikarzy i redaktorów głównie z "News Corp" i "Nine Entertainment C", a konkretnie jego filii Fairfax, za złamanie przepisu o „zachowaniu milczenia” podczas trwającego jeszcze procesu. W Australii za naruszenie tych przepisów grozi kara do 5 lat więzienia oraz kary pieniężne w wysokości 100 tys. dolarów australijskich (AUD) w przypadku osób indywidualnych i 500 tys. AUD wobec spółek i firm.

Niektóre z wysuniętych w przeszłości oskarżeń pod adresem kard Pella wycofano w ciągu dwóch lat trwania procesu, nadal jednak do stycznia br. pozostało ich jeszcze 79.

W swym oświadczeniu z 1 bm. prokuratorka De Ferrari stwierdziła, że „dochodzenie [w tej sprawie] zostało zakończone. I każda z pozwanych firm uznała swoją winę w odniesieniu do «złamania milczenia». Zgodziły się one także pokryć koszty postępowania sądowego”.

Posiedzenie Sądu dotyczące zawartej ugody odbędzie się w dniach 10-11 lutego br.

Proces przeciw 79-letniemu obecnie kardynałowi George'owi Pellowi toczył się w australijskim stanie Wiktoria w latach 2018-19 i zakończył się skazaniem go na 6 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, ale po odwołaniach, przedstawionych przez jego obronę, został on ostatecznie uniewinniony i oczyszczony z wszystkich zarzutów 7 kwietnia 2020 przez Sąd Najwyższy Australii.

Alex Lavalle, były redaktor naczelny wychodzącego w Melbourne dziennika "Age", który był świadkiem na procesie kardynała, w wywiadzie dla Reutersa tak tłumaczył ówczesną sytuację: „Podaliśmy tę historię tylko po to, aby odpowiedzieć na liczne zapytania czytelników. Zastrzegaliśmy się jednak, że nie możemy cytować zagranicznych wiadomości w tej sprawie”. Z kolei rzeczniczka holdingu medialnego Nine Entertainment oświadczyła, że „nasza decyzja przyznania się do winy miała na celu ochronę naszych poszczególnych pracowników, którzy po prostu robili to, co do nich należało”.