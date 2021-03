Hiszpania: Senat poparł ustawę legalizującą eutanazję  

Senat Hiszpanii, wyższa izba parlamentu tego kraju, zatwierdził ustawę legalizującą eutanazję. Dokument wróci jednak do niższej izby, Kongresu Deputowanych, gdyż senatorowie zgłosili do projektu ustawy kilka poprawek.

Według ustawy, osoba wnioskująca o tzw. śmierć wspomaganą będzie musiała odbyć szereg konsultacji medycznych potwierdzających, że jest osobą cierpiąca na poważną chorobę, chroniczną, a zarazem nieuleczalną. W wersji, którą Senat przekaże pod ostateczne głosowanie Kongresowi Deputowanych przewidziano, że konieczne będzie dwukrotne wnioskowanie o dopuszczenie do zabiegu eutanazji, aby wykluczyć ewentualną pomyłkę lub zmuszanie kogoś do poddania się tzw. śmierci wspomaganej. Maksymalnie od złożenia wniosku do eutanazji nie powinno minąć więcej niż 40 dni.

W związku z przekazaniem przez Senat projektu ustawy Kongresowi Deputowanych, Hiszpańskie Stowarzyszenie Adwokatów Chrześcijańskich (AEAC) wezwało posłów do odrzucenia dokumentu podczas głosowania w niższej izbie parlamentu. Władze katolickiej organizacji ujawniły też, że pod petycją domagającą się zaniechania legalizacji eutanazji podpisało się już 12 tys. obywateli Hiszpanii.