Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Dzień Ojca na nowo"  

Do tej pory Dzień Ojca obchodzony był 23 czerwca. "Data ta nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i historycznego" - powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Ozdoba zwracając uwagę, że "nie ma także umocowania w polskiej tradycji i nie jest obchodzony w rodzinach".

W ocenie prezesa Centrum Życia i Rodziny - dużo lepszą datą będzie przypadająca 19 marca w Kościele katolickim uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. "W krajach takich jak Włochy, Portugalia, Hiszpania czy bliska nam kulturowo Chorwacja, Dzień Ojca obchodzony jest 19 marca" - zauważył Ozdoba.

"W dobie poważnego kryzysu męskości nadajmy temu nowoczesnemu świętu nowy, głębszy kontekst. Oddajmy je Świętemu Józefowi, który jest najlepszym wzorem ojcostwa, i przenieśmy je na 19 marca" - wskazują organizatorzy kampanii społecznej.

"Współcześni mężczyźni, niezależnie od wyznawanej wiary i poglądów, mogą odnaleźć w postawie Świętego Józefa potrzebne dla siebie wskazówki, jak realizować swoje ojcowskie powołanie" - czytamy w petycji do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o podjęcie działań w kierunku ustanowienia Dnia Ojca 19 marca.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg zwrócił uwagę, że w polskiej mentalności mężczyzna przez wieki był tym, który szedł na wojnę, walczył o niepodległość, załatwiał trudne sprawy, natomiast matka troszczyła się o codzienne sprawy. Zmieniły się obecnie realia historyczne, kulturowe i społeczne. Nadszedł czas, żeby zawalczyć o to, by mężczyzna wrócił do pierwotne, ważnej roli - do roli osoby, która łączy w sobie dwie ważne cechy - miłość i odpowiedzialność - jak uczył Karol Wojtyła" - powiedział ks. Drąg.

W ocenie duchownego 19 marca może stać się okazją, by na poziomie duszpasterskim i ogólnoludzkim mówić o odpowiedzialności ojców za zapewnienie stabilności rodzinie. "To ich rolą jest nauka historii, wiary i bliskości" - wskazał dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Treść petycji Centrum Życia i Rodziny można znaleźć na stronie www.DzienOjca.pl.

Ambasadorami kampanii są m.in. windsurferka Zofia Klepacka oraz dziennikarz sportowy Rafał Patyra.