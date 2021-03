Papieski astronom: Teleskop pomaga poznać osobowość Boga  

„Watykan zajmuje się kosmologią, gdyż to Bóg jest autorem kosmosu, a więc poznanie go jest sposobem na zbliżenie się do Stwórcy” – mówił jezuita, brat Guy Consolmagno, dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, podczas wirtualnego seminarium dla wykładowców i studentów Loyola Marymount University w Kalifornii.

Uczelnia zaprosiła papieskiego astronoma, ponieważ wielu jej absolwentów podejmuje pracę w firmach związanych z lotnictwem i eksploracją kosmosu. Zdaniem władz uniwersyteckich istnieje ciągła potrzeba uaktualniania wiedzy z zakresu relacji nauki i religii, aby przyszli inżynierowie i wynalazcy mieli szerszy obraz otaczającego nas świata.

Ze swojego biura w Watykańskim Obserwatorium, znajdującego się na szczycie Mt. Graham w południowo-zachodniej Arizonie, papieski astronom udowadniał, jak pasja do astrofizyki może łączyć się harmonijnie z wiarą katolicką. „Jeśli poznajemy kosmos zarówno rozumem i sercem, to jesteśmy w stanie znaleźć w nim Boga. Jeśli użyjemy tylko jednego z tych sposobów, to nasz obraz Stwórcy będzie zawężony i fałszywy” – przekonywał papieski astronom. „Nie odkryjesz istnienia Boga dzięki teleskopowi, ale może on pomóc poznać Jego osobowość” – dodał jezuita.

Zgromadzonym przed ekranami komputerów studentom pokazał zdjęcie z teleskopu w Arizonie przedstawiające gromadę galaktyk. „Każde światełko na tym zdjęciu, to miliardy gwiazd i planet, a są setki miliardów takich galaktyk, które możemy dostrzec” – mówił papieski astronom. „Aby to wszystko ogarnąć potrzebujemy religii. Uważam, że nauka potrzebuje religii, choć nie każda religia zgadza się na naukę” – dodał. Zapewnił, że radość w naukowych poszukiwaniach znajduje właśnie dlatego, że w swojej pracy ma możliwość poznawania Boga.

Obserwatorium Watykańskie jest jednym z najstarszych instytutów astronomicznych na świecie. Jego początki sięgają roku 1582 roku, kiedy to Papież Grzegorz XIII utworzył komitet badania danych naukowych potrzebnych do reformy kalendarza. Pierwsze obserwatorium kosmiczne zostało założone w 1891 roku przez Papieża Leona XIII.