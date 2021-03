Ingres abp. Wojdy do archikatedry oliwskiej  

Uroczyste wprowadzenie abp. Wojdy do archikatedry oliwskiej rozpoczął obrzęd poświęcenia palm, podczas którego została odczytana Ewangelia opisująca wjazd Jezusa do Jerozolimy. Następnie w uroczystej procesji nowy metropolita gdański, w otoczeniu biskupów i kapłanów, przeszedł do prezbiterium.

W imieniu Kościoła gdańskiego słowo powitania i pozdrowienia wypowiedział bp Wiesław Szlachetka. Następnie bp Zbigniew Zieliński odczytał bullę papieża Franciszka, mianującą abp. Wojdę metropolitą gdańskim.

Pastorał wręczył bp Jacek Jezierski, dotychczasowy administrator apostolski archidiecezji gdańskiej. To widzialny znak przekazania urzędu pasterskiego posługiwania abp. Wojdzie. Nowy metropolita gdański zajął potem miejsce na katedrze w oliwskiej bazylice archikatedralnej. Tam odbył się obrzęd homagium - wyrazu oddania i szacunku dla wprowadzonego na urząd, który złożyli biskupi pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

Na początku homilii metropolita gdański pozdrowił wszystkich zgromadzonych. - Jako nowy pasterz waszej wspólnoty archidiecezjalnej, od dziś także i mojej wspólnoty, spoglądam na was, siostry i bracia, z nadzieją i dziękuję Bogu za waszą obecność. Każdego z was tutaj obecnych, jak również tych, którzy za pośrednictwem mediów łączą się z nami, pragnę pozdrowić słowami, które św. Paweł, apostoł, zwykł był kierować do swoich wspólnot: "Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!". Słowa pozdrowień kieruję do wszystkich mieszkańców naszego regionu, wierzących i niewierzących, członków innych wspólnot chrześcijańskich i niechrześcijańskich religii. Wszyscy razem tworzymy jedną społeczność, zróżnicowaną, ale - jak sądzę - potrzebującą dobrych, budujących ludzkich relacji. To pozdrowienie jest poparte moją modlitwą i darem Eucharystii, którą sprawuję w waszej intencji - mówił abp Wojda.

Na zakończenie homilii abp Wojda zawierzył swoją posługę w archidiecezji gdańskiej. - Drodzy bracia i siostry! Drodzy diecezjanie! Nasze dzisiejsze spotkanie zawierzam naszemu wielkiemu patronowi św. Wojciechowi. Zawierzam Matce Najświętszej, która z licznych sanktuariów wpiera nas i przemawia w całej diecezji. Zawierzam św. Wincentemu Pallottiemu, mojemu ojcu duchownemu, który ukształtował mnie w swoim charyzmacie. Niech Jezus, który zaprasza nas do pójścia za Nim i za Jego krzyżem, udziela wszystkim swojego błogosławieństwa - powiedział.

Przed błogosławieństwem zostały odczytane listy gratulacyjne do nowego metropolity gdańskiego, które skierowali abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, a także prezydent RP Andrzej Duda. Życzenia złożyli abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, reprezentanci duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

- Dziękuję za tę piękną uroczystość, która zobowiązuje nas do posługi. Dziękuję za przesłane gratulacje i listy tu odczytane. Dziękuję za życzenia kapłanom archidiecezji i tym wszystkim, którzy uświetnili tę wielką celebrację Niedzieli Palmowej. Proszę o to, by to wsparcie i modlitwa, których w ostatnich dniach doświadczyłem, nadal mi towarzyszyły - powiedział na koniec Mszy św. abp Wojda.