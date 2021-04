Prymas Polski: Miłosierdzie nie cofa się przed trudnościami  

W homilii Mszy św. celebrowanej w katedrze gnieźnieńskiej i transmitowanej w diecezjalnych mediach abp Polak powtórzył za św. Janem Pawłem II, że „liturgia tej niedzieli zdaje się wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności”.

„Pójdźmy więc dziś i my wszyscy, tutaj zgormadzeni, a także wy wszyscy, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem transmisji, tym szlakiem miłosierdzia” – zachęcał Prymas dopowiadając, że ma on swoje źródło w ranach Chrystusa, tych ranach, których pełny jest współczesny świat, a do których dotykania, jak św. Tomasz, i my jesteśmy wezwani.

„Tylko bowiem wtedy, gdy dotykamy ran Chrystusa, mamy prawo wołać Pan Bóg i Bóg mój, w przeciwnym razie wołamy na próżno” – tłumaczył za ks. Tomaszem Halikiem abp Polak.

Prymas podkreślił również, że miłosierdzie nie zostawia nikogo. Nie zatrzymuje się przed bólem i zranieniem. Nie wycofuje wobec pojawiających się trudności.

„Jest szczepionką na wirusa obojętnego egoizmu – cytował dalej papieża Franciszka dodając, że wirus egoizmu rozprzestrzenia się i zakaża łatwo, siejąc przekonanie, że życie jest lepsze wtedy, kiedy mnie jest lepiej.

„Jednak wszystkie trudności, które przeżywamy, przeżywamy wszyscy” – podkreślił Prymas.

„To, co się dziś dzieje, wstrząsa nami wszystkimi. Wszystkich boli i napawa lękiem. Wszyscy więc jesteśmy wezwani nie tylko do rozwagi i odpowiedzialności, ale także do solidarności i troski, zwłaszcza o potrzebujących” – wskazał arcybiskup gnieźnieński dodając, że to jest właśnie szlak miłosierdzia, który przebiega również przez nasze serca.

„O takim szlaku przypomina nam Siostra Faustyna. Ona przecież usłyszała od Pana: Córko Moja, ty zawsze bądź miłosierna dla wszystkich. Niech więc bezbronna i miłosierna miłość Jezusa wciąż wskrzesza w nas prawdziwe miłosierdzie. Bądźmy miłosierni, nie cofając się i nie odwracając od tych, których krwawiące rany, w swoich własnych, Pan Jezus nam dziś pokazuje” – mówił metropolita gnieźnieński.

Mszę św. wspólnie z abp. Wojciechem Polakiem celebrował m.in. ks. kan. Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dla której, jak dla całej Caritas, dzisiejsza niedziela jest świętem patronalnym. Dziękując wszystkim pracownikom i wolontariuszom abp Polak podkreślił, że w tych pełnych lęku czasach, właśnie oni, w różnych miejscach i na rożne sposoby, dotykają ran Chrystusa w tak wielu siostrach i braciach.

Niedziela Miłosierdzia rozpoczęła obchody 77. Tygodnia Miłosierdzia, któremu towarzyszy przypomnienie, że: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.