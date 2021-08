Szwecja: Kampania reklamowa wojska z tęczową flagą  

Pod opublikowanym na pierwszej stronie w dzienniku "Svenska Dagbladet" oraz w mediach społecznościowych zdjęciem widnieje napis: flaga warta obrony. "Bronimy praw człowieka, jednakowej wartości wszystkich osób i prawa do życia według własnego uznania" - głosi reklama opłacona przez wojsko.

Przekazem na Twitterze podzieliła się m.in. szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

The Swedish Armed Forces: A flag worth defending. We defend human rights, everyone’s equal value and our right to live as we choose. pic.twitter.com/fLjhplrsaG