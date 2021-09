Przywódca Wenezueli Maduro weźmie udział w szczycie CELAC  

Prezydent Wenezueli Nicholas Maduro przybył w piątek do Meksyku, by wziąć udział w szczycie Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) - podało MSZ Meksyku. To pierwsza podróż Maduro od wyznaczenia przez władze USA nagrody za jego zatrzymanie.