Po raz piętnasty Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski wraz z Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska ruszył z akcją "Podaruj Znicz na Kresy". Mają one zapłonąć na opuszczonych grobach rodaków na starych nekropoliach m.in. w Borysławiu, w Drohobyczu, czy we Lwowie.

W komunikacie przekazanym PAP Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie poinformował, że w trakcie poprzednich edycji wspólnie zebrano i przewieziono na Kresy łącznie blisko 100 tys. zniczy.

Zebrane w ramach tegorocznej akcji znicze - pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19 - "zostaną przewiezione do Lwowa i przy udziale organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim - oraz skupionych wokół nich dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia oraz organizacji harcerskich - zapalone na opuszczonych grobach rodaków, pochowanych na starych nekropoliach w Borysławiu, w Drohobyczu, we Lwowie, w Łanowicach, w Rudkach, w Samborze i w Stryju". "Rozpalimy je także w wielu miejscach narodowej pamięci, gdzie złożymy również okolicznościowe wiązanki kwiatów" - dodano.

Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej "Zabytek" we Lwowie planowane jest także przeprowadzenie prac porządkowych na Cmentarzu Janowskim, by przygotowujących nekropolię do uroczystych obchodów 1 listopada Wszystkich Świętych i dnia zadusznego oraz do przypadających 11 listopada obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Prace będą także prowadzone na lwowskich cmentarzu na Zamarstynowie, Zniesieniu i w Hołosku Małym - miejscu pochówku 900 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1939r. - a także na cmentarzach w Jaworowie, w Niemirowie, w Janowie i w Czerwonogradzie".

"Nasza pamięć, solidarność i materialna pomoc w organizacji obchodów Święta Zmarłych - a także obchodów Świąt Narodowych - na Kresach ma w obecnej sytuacji szczególne znaczenie dla polskiej społeczności mieszkającej obecnie na Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

Włączyć się w akcje można wysyłając zebrane znicze na adres: Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska 40-019 Katowice ul. Krasińskiego 8, lub finansowo, wpłacając na konto Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie (numer konta: 89 1090 1014 0000 0000 0301 4449) z dopiskiem "Znicz na Kresy".