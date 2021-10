Eksperci z Pew Research Center przeanalizowali 198 krajów i terytoriów w oparciu o dane z 2019 roku, czyli ostatnie dostępne dane przed pandemią Covid 19. W celu sporządzenia studium, akty wrogości społecznej i prawne ograniczenia praktyk religijnych zostały najpierw zarejestrowane, a następnie ocenione dla porównania według dwóch wskaźników, podzielonych na prześladowania społeczne i państwowe, każdy w skali od jednego do dziesięciu.

Badania wykazały, że liczba krajów o wysokiej wrogości społecznej wobec religii zmniejszyła się w porównaniu z 2018 r. Opublikowany w ostatnich dniach raport, odnotowuje spadek liczby ataków terrorystycznych, zabójstw na tle religijnym oraz przemocy ze strony zbiorowisk i grup wymierzonych w ludzi wierzących. Osiem krajów o bardzo wysokim poziomie wrogości społecznej to: Indie, Nigeria, Irak, Izrael, Pakistan, Sri Lanka, Libia i Syria. Niemcy zaliczane są do kategorii "wysokich" - wartość ta wzrosła tu prawie trzykrotnie od 2007 roku, Austria i Szwajcaria należą do kategorii "umiarkowanych".

Liczba krajów, w których rząd nakłada surowe ograniczenia na swobodne praktykowanie religii, w przeciwieństwie do wrogości społecznej, wzrosła do rekordowego poziomu. W 91 procentach wszystkich krajów rządy w jakiś sposób ograniczały religie, a 48 procent stosowało przemoc wobec grup religijnych. W grupie, w której restrykcje władz państwowych oceniane są jako "bardzo wysokie", znajdują się 23 ze 198 państw, w tym Turcja i Iran. W tej grupie tylko Rosja i Erytrea są w większości chrześcijańskie. Niemcy, Austria i Szwajcaria znajdują się w kategorii "umiarkowane".

Chrześcijanie pozostają najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. W co najmniej 153 krajach lub terytoriach są ofiarami dyskryminacji, nadużyć lub ukierunkowanych ataków ze strony podmiotów powiązanych z państwem lub innych grup religijnych. Z kolei muzułmanie są obiektem prześladowań lub ataków w 147 krajach, a Żydzi w 89 krajach. Dane te są niepokojące w porównaniu z danymi z 2007 roku, kiedy to opublikowano pierwsze coroczne badanie Pew. W tym czasie na świecie było 107 krajów lub terytoriów, w których chrześcijanie byli prześladowani lub atakowani. W ciągu niespełna 15 lat do tej listy dołączyło 46 krajów. Jeśli chodzi o prześladowania ze strony państwa, od 2007 roku liczba ta wzrosła o ponad 60 procent.

W skali od jednego do dziesięciu, globalna średnia ograniczeń państwowych w zakresie praktyk religijnych wynosi 2,9, ale z wynikiem 6, Bliski Wschód plasuje się znacznie powyżej innych regionów. Drugim najbardziej restrykcyjnym regionem jest region Azji i Pacyfiku z wynikiem 4,1.

Analizując przemoc związaną z grupami społecznymi i etniczno-konfesyjnymi w regionie, średnia ocena wynosi 1,7 w skali globalnej. Również w tym przypadku Bliski Wschód ma znacznie wyższą wartość 3,8. Europa nie pozostaje daleko w tyle z wynikiem 2,1 i również jest gorsza od średniej światowej.