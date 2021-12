Franciszek opuścił Cypr, zmierzając do Grecji  

Papież rozpoczął dzień dzisiejszy od odprawienia Mszy św. w nuncjaturze apostolskiej w Nikozji. Następnie pożegnał się z pracownikami przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej, jej dobrodziejami i przyjaciółmi. O godz. 8.15 czasu lokalnego (w Polsce była godzina 7.15) samochód z Ojcem Świętym wyruszył z Nikozji na międzynarodowy port lotniczy w Larance. Tam przy wejściu do salonu VIP powitał go prezydent Republiki Nikos Anastasiadis, gdzie następnie odbyło się spotkanie prywatne. Hołd papieżowi oddała gwardia honorowa. Nastąpiło pożegnanie delegacji obydwu stron, a Ojciec Święty wszedł jako ostatni na pokład samolotu A 321 neo linii Aegean Airlines. Przelot z Laranki do Aten planowany jest na około 1,5 godziny, gdzie papieski samolot ma przybyć o godz. 11.10 (10.10 czasu polskiego). Po oficjalnym powitaniu na międzynarodowym lotnisku w Atenach Franciszek uda się do pałacu prezydenckiego, gdzie złoży wizytę kurtuazyjną pani prezydent Grecji, Ekaterini Sakielaropulu, spotka się też oddzielnie z premierem, Kiriakosem Mitsotakiswem. O godz. 12.45 (11.45 czasu polskiego) planowane jest spotkanie z władzami, społeczeństwem obywatelskim i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim w Atenach, gdzie będą miały miejsce przemówienia oficjalne.

Po południu papież spotka się z prawosławnym arcybiskupem Aten i całej Grecji, Hieronimem II i jego współpracownikami, a następnie z biskupami katolickimi, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, seminarzystami i katechetami w katedrze pw. św. Dionizego w Atenach. Ostatnim, prywatnym punktem dnia dzisiejszego będzie spotkanie z członkami Towarzystwa Jezusowego w Nuncjaturze Apostolskiej w Atenach.