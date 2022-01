Rzym: Papież odwiedził sklep z płytami  

Przyjeżdżając samochodem, w masce antycovidowej, Ojciec Swięty zatrzymał się na około dziesięć minut i przywitał się z właścicielem sklepu "Stereosound", swoim starym znajomym, jego córką i zięciem.

Dziennikarze przypominają, że już wcześniej Franciszek odwiedził sklep w stolicy Włoch.

4 września 2015 roku Papież udał się po południu do optyka na Via del Babuino, w samym centrum Rzymu, aby zmienić oprawki swoich okularów. W dniu 21 grudnia 2016 r. był w sklepie ortopedycznym Fisioitop przy Via del Gelsomino, w dzielnicy Gregorio VII, aby kupić nowe buty.

Dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni informuje, że wczoraj papież pobłogosławił niedawno odnowione pomieszczenia sklepu przy Panteonie, a właściciel podarował papieżowi Franciszkowi płytę.

Javier Martinez-Brocal, dyrektor portalu informacyjnego Rome Reports, opublikował zdjęcie, na którym widać papieża Franciszka wychodzącego ze sklepu, a wiadomość o tym wyciekła do mediów.

Przy okazji przypomniano o wielu wyprawach św. Jana Pawła II, który wymykał się w góry, bardzo często do Abruzji. Albo Benedykta XVI, który, co wielu potwierdza, często odwiedzał swoich przyjaciół.