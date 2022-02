W marcu Kongres o znaczeniu patronek Europy  

Teresa z Lisieux, Hildegarda z Bingen czy Katarzyna ze Sieny to tylko niektóre z kobiet ogłoszonych Doktorami Kościoła. Ich dokonania będą przedmiotem dyskusji podczas Międzynarodowego Kongresu pt. „Doktorzy Kościoła i patronki Europy w dialogu z dzisiejszym światem”, organizowanego przez katolickie uczelnie. „Te kobiety były blisko ludzkich uczuć, cierpienia, problemów. To inspiracja na dziś, jak być w tak poranionym świecie” – stwierdza prof. Anita Cadavid.

Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Kobietami Papieskiego Ateneum Regina Apostolorum, w rozmowie z Radiem Watykańskim zauważa, że przykład bohaterek tego spotkania jest ważny dla rozwoju prawdziwego feminizmu opartego na wartościach chrześcijańskich. „W czasach trudnych wyzwań i lęku mogą one być nadzieją i inspiracją dla wierzących oraz zainspirować pracę duszpasterską całego Kościoła w najbliższej przyszłości” – powiedziała prof. Anita Cadavid.

Prof. Cadavid: dawanie życia to zadanie dla chrześcijan

„To były kobiety w świecie, blisko świata. Były blisko ludzkich uczuć, cierpienia, problemów. Hildegarda z Bingen, która studiowała medycynę, już w swoich czasach miała silne przekonanie, że siostry zakonne powinny móc studiować i zajmować się edukacją innych. To była część jej własnej służby. Także Edyta Stein. Była filozofką i nauczycielką. Żyła w świecie pełnym dyskryminacji, z którą walczyła. Można z tego wyciągnąć ważną lekcję. Swoim życiem pokazały one, że zadaniem chrześcijan jest dawać życie, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. To inspiracja na dzisiaj: być blisko ludzi, w świecie, który ma tak wiele ran.“

Kongres pt. „Doktorzy Kościoła i patronki Europy w dialogu z dzisiejszym światem” zaplanowany jest na 7 i 8 marca w Rzymie. Okazją jego zwołania jest 50. rocznica ogłoszenia Doktorami Kościoła św. Katarzyny ze Sieny oraz św. Teresy z Ávila, rocznice kanonizacji św. Teresy z Lisieux (1997 r.) i św. Hildegardy z Bingen (2012 r.). Rozważane będzie także znaczenie życia dwóch (obok Katarzyny Sieneńskiej) patronek Europy: Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) i Brygidy Szwedzkiej. Podczas sympozjum zostaną także zebrane pieniądze na wsparcie projektów edukacyjnych w Libanie.