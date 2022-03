Polska zbuduje nowe fregaty we współpracy z Brytyjczykami

"Brytyjczycy będą partnerami PGZ przy budowie wielozadaniowych fregat w programie Miecznik. PGZ zawarł dziś stosowne umowy o współpracy strategicznej. To ważny etap dla modernizacji Marynarki Wojennej RP" - poinformował na Twitterze resort obrony.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że konsorcjum powołane do budowy fregat zawarło umowy o strategicznej współpracy z firmami Babcock oraz brytyjskimi oddziałami grup Thales i MBDA. PGZ dodała, że podpisanie umowy "rozpoczyna fazę przygotowania do produkcji w programie pozyskania trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP".

Kandydatami na dostawców platformy fregaty były: brytyjska firma Babcock z AH140, niemiecka thyssenkrupp Marine Systems proponująca projekt MEKO A-300 PL i hiszpańska grupa stoczniowa Navantia z konstrukcją F100. W połowie lutego z postępowania odpadli Hiszpanie, do dalszego etapu MON zakwalifikowało firmy z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Thales Nederland Introducing the Babcock Arrowhead 140



PGZ przypomniała, że "w wyniku analiz materiałów dostarczonych przez Konsorcjum PGZ-Miecznik w grudniu 2021 r. Siły Zbrojne RP dokonały preselekcji preferowanych dostawców projektu platformy oraz systemu walki dla nowych wielozadaniowych okrętów Marynarki Wojennej RP". "W toku negocjacji Konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło umowy o współpracy strategicznej z dostawcami pierwszego wyboru - firmami Babcock, Thales UK oraz MBDA UK" - poinformowała Grupa.

"Porozumienia, jakie dotychczas zawarliśmy z kluczowymi dostawcami projektu nowych fregat dla naszej Marynarki Wojennej, jak i kluczowych komponentów systemu walki, w tym obrony przeciwlotniczej, gwarantują, że okręty te powstaną w Polsce, zostaną tu wyposażone oraz uzbrojone, i będą reprezentować interesy naszego państwa na morzach i oceanach" - powiedział cytowany w komunikacie PGZ prezes Grupy Sebastian Chwałek.

Zapewnił, że Grupa dokłada starań, "by jak najszybciej realizować kolejne etapy tego strategicznego dla wojska, jak i dla przemysłu programu".

Umowy regulują kwestie współpracy między Konsorcjum PGZ-Miecznik a zagranicznymi partnerami.

Firma Babcock dostarczy projekt platformy okrętu Arrowhead 140 "oraz szeroki zakres wiedzy i technologii pozwalający na budowę tych jednostek w PGZ Stoczni Wojennej oraz Remontowej Shipbuilding" - zapowiedziała PGZ.

Thales, odpowiadający za zintegrowany system walki (ZSW), oraz grupa MBDA, która dostarczy systemy obrony przeciwlotniczej, będą współpracować z PGZ Stocznią Wojenną i OBR Centrum Techniki Morskiej, które wskazano jako centrum kompetencji.

Kolejne etapy zakładają przygotowanie zaktualizowanego przemysłowego studium wykonalności (PSW) oraz projektu wstępnego okrętów, który określi ostateczną konfigurację fregaty dla Polski. "Równocześnie uruchomione zostaną prace związane z transferem technologii i wiedzy oraz przygotowywaniem potencjału do rozpoczęcia produkcji prototypu okrętu Miecznik wraz z ZSW - pierwszej jednostki z serii" - zapewniła PGZ.

Umowę dotycząca wyboru projektu trzech fregat zwarły w lipcu ub. r. Inspektorat Uzbrojenia MON i konsorcjum PGZ-Miecznik. Konsorcjum otrzymało zadanie przygotowania trzech projektów koncepcyjnych, z których miała zostać wybrana koncepcja uznana za najlepszą pod względem wymagań wojska i kosztów.

Fregaty mają zostać zbudowane w polskich stoczniach we współpracy z partnerem zagranicznym, Pierwszy okręt ma zostać zbudowany do czerwca 2028 r., drugi do 2033, trzeci nie później niż w sierpniu 2034. Zgodnie z harmonogramem budowa okrętów ma się rozpocząć w 2023 roku.

Fregaty mają m.in. zabezpieczać szlaki żeglugowe i infrastrukturę krytyczną, a także uczestniczyć w działaniach sojuszniczych, np. w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.

W skład konsorcjum PGZ-Miecznik weszły PGZ, należąca do PGZ Stocznia Wojenna oraz Remontowa Shipbuilding. Partnerami zagranicznymi w projekcie zostały firmy Babcock, Thales UK oraz MBDA UK.