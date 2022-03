UNHCR: Ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy w ciągu 10 dni  

W sobotę informowano o 1,37 mln uchodźców z Ukrainy.

UNHCR spodziewa się, że liczba uchodźców jeszcze wzrośnie wraz z kontynuowaniem przez wojska rosyjskie ataków, zwłaszcza na Kijów - stolicę Ukrainy.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.