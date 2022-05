Majowa Oratoriada w Lubinie  

Młodzież z oratoriów Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów zawsze chętnie przybywa na spotkania, które budują między nimi wspólnotę, prowadzą do Boga i umacniają wiarę w ich sercach. Tak było i tym razem, gdy prawie 180 osób zgromadziło się w budynku Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w dniach 21-23 maja. Był to czas integracji oraz zabawy, ale też duchowych refleksji nad życiowymi wyborami i uwielbienia Pana.

Młodzież z Wrocławia, Poznania, Sosnowca, Pleszewa, Tarnowskich Gór, Środy Śląskiej, Chocianowa, Twardogóry i Bukowic przybyła do Lubina piątkowym popołudniem, by po zapisach i rozlokowaniu zabrać się za smaczną kolację. Intensywne słońce oraz lekki wiatr towarzyszyły naszemu spotkaniu i przypominały o zbliżających się wakacjach. Pierwszy wspólny wieczór był okazją do oddania chwały Jezusowi w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie. Tego wieczoru wielu młodych pojednało się z Bogiem w sakramencie pokuty.

Kolejny dzień spotkania zapowiadał się bardzo intensywnie. Po porannych modlitwach z gitarą i śpiewem oraz królewskim śniadaniu urządziliśmy sobie spacer po Lubinie, by dotrzeć do Oratorium przy parafii św. Jana Bosko, gdzie czekał nas blok formacyjny. Pallotyn, ks. Krzysztof Kralka SAC pokazywał nam jak być młodym apostołem we współczesnym świecie. Skłonił on również młodzież do refleksji nad jakością ich wiary, o czym opowiadali podczas spotkań w grupach. Następnie wszyscy młodzi zostali zaproszeni na panele tematyczne, które wybierali dla siebie drogą elektroniczną. Państwo Jakub i Jagoda Rezlerowie dali świadectwo tego, jak prowadzić związek zgodnie z zasadami Kościoła. Od ks. Krzysztofa młodzi mogli dowiedzieć się, co praktycznego mogą zrobić dla wspólnoty Kościoła. Natomiast Pani Barbara Angulska pokazała młodzieży różnice w postrzeganiu Boga i wierze między katolikami i protestantami. Po obfitości treści duchowych nastał czas obiadu, który młodzież zjadła ze smakiem. Tego dnia zostały również ogłoszone wyniki konkursu medialnego, w którym wzięły udział poszczególne wspólnoty młodzieży, nagrywając film z przesłaniem „Nic na siłę, wszystko z miłości”.

Punktem centralnym tego dnia była Eucharystia z udzieleniem święceń prezbiteratu dwóm salezjańskim diakonom: Krystiana Sukiennika oraz Piotra Leśnikowskiego, których w obecności ich rodzin, bliskich i młodzieży udzielił im ordynariusz legnicki – ks. Biskup Andrzej Siemieniewski. W tej uroczystości brało również udział 6 diakonów ze wspólnoty formacyjnej w Rzymie (pochodzących z różnych kontynentów) – przyjaciół ks. Krystiana ze studiów teologicznych. Oni również podczas pogodnego wieczoru podzielili się z młodzieżą zgromadzoną na oratoriadzie swoim powołaniem oraz tańcami i zabawami z różnych krańców świata. Po wspólnym odśpiewaniu „Czarnej Madonny” w 3-ech językach wybiła północ i nastała cisza nocna.

W niedzielę wspólna Eucharystia pożegnalna była okazją do dziękczynienia Bogu za czas oratoriady, który zbliżył młodzież do siebie nawzajem i dodał odwagi do dawania radykalnego świadectwa wiary. Jesteśmy wdzięczni lubińskim wspólnotom oratoryjnym: Oratorium Lubin Centrum i Oratorium św. Jana Bosko za zaangażowanie w przygotowanie, organizację i przebieg spotkania. Dobrze, że jesteście, kochani!!!