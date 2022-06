Wniosek w poniedziałek zapowiedział europoseł PiS Tomasz Poręba. Ostatecznie został on poparty przez Parlament Europejski.

Europoseł PiS Kosma Złotowski argumentował na sali plenarnej, że liczba prześladowanych chrześcijan stale wzrasta i dziś dotyka 360 milionów osób na całym świecie, czyli 20 mln więcej niż dwa lata temu. Ponadto - jak zauważył - w zeszłym roku zginęło 5900 chrześcijan, co stanowi wzrost o 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

"To jest poważny problem. Wczoraj, podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele (w mieście Owo) doszło do masakry, podczas której zostało zamordowanych co najmniej 50 osób. Jest to wystarczający powód, żeby tym tematem zajął się Parlament Europejski" - zaznaczył Złotowski.

Pisaliśmy o tym: Ponad 50 zabitych w zamachu na kościół katolicki w Nigerii

Sprawę prześladowanych w Nigerii chrześcijan podniósł także Poręba w swojej wystosowanej do Komisji Europejskiej 30 maja interpelacji, w której dopytywał, jakie działania zamierza podjąć KE w celu zapewnienia chrześcijanom wolności wyznania i co zamierza zrobić, by tragiczne incydenty, które za podstawę mają przemoc na tle religijnym, nie miały więcej miejsca.