To co jest specyfiką przygotowania do I Komunii, to bardzo intensywne towarzyszenie rodziców. Wydaje mi się, że ogromnie ważne jest towarzyszenie rodziców też po przyjęciu I Komunii św., by relacja z Jezusem okrzepła, by nie została zasypana prezentami, by rodzice towarzyszyli dzieciom potem w comiesięcznym sakramencie pokuty i przyjmowaniu Komunii. Potrzebny jest przykład i świadectwo rodziców – mówił arcybiskup.

Nawiązując do zbliżającej się uroczystości Bożego Ciała (16.06), metropolita katowicki zaznaczył, że przypominam nam ona, że Bóg jest obecny wśród nas w Eucharystii. Z kolei uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (24.06) i czerwcowy kult Serca Jezusowego uświadamiają, że Bóg ma serce. – Ma serce przebite włócznią żołnierza, serce otwarte dla każdego. Nasza odpowiedź to pierwsze i najważniejsze przykazanie: będziesz miłował; tak jak jesteś umiłowany, tak też próbuj miłować Boga i bliźniego – podkreślił abp Wiktor Skworc.

Odnosząc się do ostatnich nominacji proboszczowskich, które wręczył grupie 19 księży w środę (8.06), metropolita katowicki zaznaczył, że decyzje w sprawie obsady parafii są podejmowane po rozeznaniu. – Nominacja na proboszcza nigdy nie jest decyzją jednoosobową biskupa. To zawsze jest rozeznawanie talentów, charyzmatów. Ostateczna decyzja i przekazanie nominacji to wyraz zaufania. Oczywiście to nie jest decyzja techniczna, ale jest omodlona, wołamy: przybądź Duchu Święty! – mówił abp Skworc.