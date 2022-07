Wyprawa w przeszłość

Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość W herbie Drengów, widocznym nad bramą jest charakterystyczny kleszcz.

Gród ten znajduje się przy ul. Markowickiej w Raciborzu, między kąpieliskiem "Obora" a Arboretum Bramy Morawskiej. Dziś otacza go już niemal pełna palisada, a do środka zaprasza brama z wieżyczką, na której widnieje herb Drengów znad Górnej Odry, stowarzyszenia pasjonatów, którzy założyli i ciągle rozbudowują gród. Wewnątrz zaraz po prawej stoi spora chata przysłupowa, po lewej karczma, zaś w głębi jest krąg ogniskowy a dalej od niedawna także studnia, miejsce do walk, i sprzęt oblężniczy.

- Gród jest poświęcony Wikingom i Słowianom. Miejsce to jest nieprzypadkowe, bo dzielnicę dalej odkryto gród wczesnośredniowieczny. Więc postanowiliśmy taki właśnie gród zbudować. Organizujemy tu festiwal średniowieczny, na który przyjeżdża mnóstwo rekonstruktorów z całego kraju, ale też z zagranicy, rodziny mogły tu spędzić czas. I zapraszamy także w te wakacje - będziemy opowiadać, jak kiedyś się w takim grodzie żyło, można też spróbować swoich sił w łucznictwie i walce. A karczma będzie wtedy serwować różne specjały - zaprasza Astrid.

Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość W czasie weekendu w grodzie można spotkać woja czy porozmawiać o modzie, kuchni czy ziołach z jakąś piękną białogłową.

Gród jest otwarty w każdą sobotę i niedzielę wakacji od 10.00 do 18.00. Oprowadzanie po grodzie z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie od 11.00 do 17.00.

O nich i organizowanym przez nich festiwalu średniowiecznym pisaliśmy w Gościu Opolskim w ubiegłym roku: https://opole.gosc.pl/doc/6977291.Dreng-znaczy-woj .

Aby odwiedzić w wakacyjny weekend tę osadę nie trzeba się zapisywać, ale Drengowie zachęcają także do udziału w innych wydarzeniach - zgłoszenia dzieci na wtorkowe spotkanie z historią czy dorosłych na różnorodne warsztaty i spotkania.

Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Ścieżki prowadzące między zielenią, kamienne bloki - w arboretum nawet w czasie upału panuje przyjemna atmosfera.

Tuż obok wejścia do niego na odwiedzających czeka również Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu (ul. Markowicka 17). W najbliższą niedzielę, 17 lipca prócz piękna przyrody, leśnych traktów, zwierząt, ścieżki edukacyjnej atrakcją będzie koncert.

Będzie to solowy recital na harfie w wykonaniu krakowskiej artystki Justyny Sasnal.

- Dla mnie muzyka na żywo to nie tylko wygrane dźwięki, to przede wszystkim emocje, które cieszą, bawią, zachwycają, radują i wzruszają. Wyjątkowe przeżycia, które pozostają w sercach słuchaczy na długo. To kocham w tym najbardziej i tym chcę obdarować Państwa podczas najbliższego koncertu - przyznaje artystka.

Więcej na profilu Fb Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i stronie http://www.arboretum-raciborz.com.pl/ oraz https://www.facebook.com/raciborskigrod.