Minister sprawiedliwości, prokurator generalny w poniedziałek odniósł się do raportu w sprawie reparacji w wywiadzie dla TVP3 Bydgoszcz.

Ziobro podkreślił, że w sprawie dochodzenia odszkodowań "w pierwszej kolejności zawsze jest droga dyplomatyczna i presja polityczna, ponieważ dla Niemców jest to problem".

"Niemcy prowadzili skuteczną politykę tak, że wielu na świecie myśli, że były polskie obozy koncentracyjne i to Polacy byli sprawcami. Postawienie przez Polskę tego rodzaju żądań również politycznie jest dla nich niewygodne, ponieważ świat znowu przypomina sobie i dowiadują się nowe pokolenia ludzi na świecie, że to nie Polacy byli zbrodniarzami, a że to była ich polityka, oni mordowali, oni mieli obozy koncentracyjne, a Polacy są ofiarami. To samo w sobie jest wartością, że taki temat został postawiony na agendzie światowej, bo przecież to się na świecie przebiło" - mówił minister.