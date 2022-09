Rzym. Załamały się schody pod dziećmi i nauczycielami  

Wśród rannych jest 5 dorosłych i 7 dzieci. Ucierpieli w wypadku w teatrze mieszczącym się w parku Villa Borghese w Wiecznym Mieście.

„W obiekcie odbywał się spektakl dla uczniów szkół, po którego zakończeniu doszło do zawalenia się schodów. 12 rannych zostało przetransportowanych do szpitala pediatrycznego Bambino Gesù, do Polikliniki Gemelli, do szpitali San Giovanni, Pertini oraz Polikliniki Humberta I, ale nikt nie odniósł ciężkich obrażeń” – donosi dziennik „Il Fatto Quotidiano”.

„Schodziliśmy po schodach, żeby wyjść z budynku, a te załamały się wtedy, gdy niektórzy z nas znajdowali się na nich. Wszystko stało się w ułamku sekundy” – opowiadał jeden z uratowanych uczniów. Na miejsce przyjechało 7 karetek i specjalistyczny ambulans.

Jak pisze IFQ, tuż po wypadku burmistrz Roberto Gualtieri, który poinformował także o liczbie rannych, oświadczył, że „wydaje się, iż odczepiły się blachy podtrzymujące rampę, a to poważna sprawa”. I dodał: „Bardzo nam przykro z powodu dzieci, które ucierpiały w wypadku, a teraz trzeba ustalić odpowiedzialnych. Póki co, teatr Globe został uznany za nienadający się do użytku i nie wiemy, jak długo zostanie zamknięty”.

Zdjęcia z wypadku na swoim profilu na Twitterze opublikowali rzymscy strażacy.