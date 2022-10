Ilu biskupów z Polski pracuje obecnie na misjach?  

W swoim wystąpieniu bp Piotrowski wyraził radość, że działające od 1984 roku Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, wciąż zyskuje nowych kandydatów, gotowych do pracy na misjach. W placówce kształcą się zarówno księża, jak też siostry zakonne i osoby świeckie.

Potrzeb związanych z misjami jest bardzo dużo. “Dajemy ze swojego ubóstwa bo przecież w Polsce mierzymy się ze znacznym spadkiem powołań kapłańskich” - powiedział biskup w rozmowie z KAI.

Przypomniał też, że zbliżająca się Niedziela Misyjna, nazywana też Światowym Dniem Misyjnym stanowi mobilizację dla Kościoła powszechnego. Dzień ten jest obchodzony od 1926 r., w przedostatnią niedzielę października. W tym roku będzie to 23 października.

“Tegoroczny kontekst, 100-lecie Papieskich Dzieł Misyjnych, dodatkowo mobilizuje do zaangażowania misyjnego, której to sprawie Jan Paweł II poświęcił encyklikę ‘Redemptoris missio’” - powiedział bp Piotrowski. Przypomniał też, że orędzie papieża Franciszka na tegoroczną Niedzielę Misyjną zbudowane jest wokół słów Chrystusa: “Będziecie moimi świadkami”. - To zaproszenie dla wszystkich, którzy cieszą się łaską wiary - podkreślił przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

Biskup kielecki wskazywał też podczas obrad na liczne potrzeby Kościołów misyjnych. Chodzi m.in. o konieczność uzupełniania składu placówek misyjnych i posyłanie tam nowych sił tam, gdzie np. z racji podeszłego wieku dotychczasowy misjonarz nie może kontynuować pracy. Potrzeby te nie są małe, bo polscy misjonarze pracują w 99 krajach świata.

Optymizmem może napawać fakt, że w tym roku na biskupów wyświęceni zostali trzej polscy misjonarze - ocenił przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Posługują oni w Ekwadorze i Papui Nowej Gwinei. W sumie na misjach pracuje 26 biskupów pochodzących z naszego kraju. Odrębną pulę polskich biskupów misyjnych stanowią nuncjusze apostolscy - w tym roku grono to wzbogaciło się o nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze.

Kończące się w środę, dwudniowe zebrania plenarnego KEP w Kamieniu Śląskim poświęcone jest m.in. pomocy uchodźcom z Ukrainy, synodalności, duszpasterstwu młodzieży i misjom. Obradom Episkopatu towarzyszą uroczystości jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej.