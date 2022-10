16 października w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony będzie XXII Dzień Papieski pod hasłem "Blask Prawdy". Częścią obchodów jest konferencja naukowa "Polska, Ukraina, Europa", która odbywa się w piątek w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Rozpoczęcie obrad poprzedziła msza św. pod przewodnictwem kard. Nycza w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. W homilii metropolita warszawski przypomniał, że Dzień Papieski jest obchodzony na pamiątkę dnia, w którym Karol Wojtyła został wybrany na papieża.

"W tej perspektywie odpowiedzialności za przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II wspominanie tych dni wspaniałych, które przeżywaliśmy wcześniej, jest jednym z ważniejszych elementów" - ocenił.

Dodał, że te dni trzeba nie tylko wyświetlać i przywoływać, ale czynić z nich okazję do tego, by na serio pochylić się nad istotą przesłania pontyfikatu Jana Pawła II.

"Minęło prawie 20 lat od odejścia Jana Pawła II do domu Ojca i teraz sobie uświadamiam, jako człowiek, który żył w tamtych czasach, że wyrosło półtora pokolenia ludzi młodych, którzy już nie znają Jana Pawła II - którzy nie spotkali się z nim, nie słuchali jego kazań i nie czują tej atmosfery, która wtedy była" - mówił. Zdaniem kard. Nycza dla przekazania młodym spuścizny pontyfikatu Jana Pawła II kluczowe jest nie tyle przekazywanie atmosfery, ile istoty przesłania, jakie on nam zostawił.

"Jest pewien mocny trend w świecie i w Kościele w Polsce jakby nieliczenia się, czy świadomego zapominania papieża Jana Pawła II. Nie wolno nam do tego dopuścić" - podkreślił.

Jego zdaniem brak pogłębionego spojrzenia na ten pontyfikat i sprowadzanie go do spraw błahych i ciekawostek również przyczyniło się do owego zapominania.

Przypomniał, że podczas mszy św. w Wadowicach mówił, że "pora przejść od nauczania na poziomie kremówek do nauczania na poziomie dokumentów i treści". "To jest zadanie tego sympozjum" - zastrzegł kard. Nycz.

Nawiązując do tematu sympozjum metropolita warszawski zaznaczył, że myśląc o Europie, Jan Paweł II miał ogromną intuicję i przestrzegał przed poważnymi niebezpieczeństwami. "Bylibyśmy dziś w innym miejscu, gdybyśmy wtedy potrafili go słuchać" - ocenił.

Przewodniczący zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ks. Dariusz Kowalczyk przypomniał, że hasło tegorocznego Dnia Papieskiego nawiązuje do tytułu encykliki papieża Jana Pawła II "Blask prawdy" ("Veritatis splendor").

"Ta encyklika prowadzi do praktycznych wręcz wniosków wypływających z fundamentów moralności chrześcijańskiej, że to co najistotniejsze, dokonuje się w ludzkim sumieniu, gdzie bardzo subtelnie słyszymy głos Boga(...). Trzeba więc docierać nie tylko do historii pisanej z zewnątrz - do historii podbojów, zwycięstw, sojuszy, przepływów, projekcji siły, ale też, jak zauważył papież, także do historii pisanej od wewnątrz, która jest historią ludzkich sumień" - mówił.

Podkreślił, że trwające sympozjum ma na celu dotarcie do tego, co stało się z Rosją i co dzieje się z Ukrainą, a także szerzej - co dzieje się z Polską i z Europą. "Powiedzmy sobie jasno: wydarzenia w Ukrainie, które w tej chwili mają miejsce, są ważne dla absolutnie całego świata" - ocenił ks. Kowalczyk.

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II we Lwowie ks. prof. Robert Tyrała przypomniał, że 17 września 2021 r. otwierał nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. "Nikt z nas się nie spodziewał, że za pięć miesięcy rok akademicki przerwie wojna" - mówił.

Dodał, że przywołał wówczas słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie 26 czerwca 2001 r.: "Wypłyń na głębię lwowski Kościele łaciński. Pan jest z Tobą. Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo".

"Jakże te słowa są aktualne po 24 lutego br., po inwazji Rosji na Ukrainę. Wypowiedział je człowiek, który umiał czytać znaki czasu" - ocenił. Dodał, że dalej w homilii papież mówił: "niech rozleje się przebaczenie".

Zdaniem ks. prof. Tyrały "w ostatnim czasie Polacy dobrze zdali egzamin z człowieczeństwa i wiary". "Nie tylko się modlimy i zabiegamy, ale czynem miłosiernym pokazujemy drogę do rozwiązania tej bezsensownej wojny. Ciągle też zabiegamy o pojednanie jako jedyną drogę do rozwiązania wszystkich konfliktów" - zastrzegł.

Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT), powołana w 2000 r. jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II dzięki promowaniu nauczania papieża Polaka i wspieraniu przedsięwzięć społecznych, głównie w edukacji i kulturze.

Najważniejszym przedsięwzięciem fundacji jest Dzień Papieski organizowany od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Tego dnia, oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i parafiach na fundusz stypendialny dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży, w całym kraju odbywają się dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy w łączności z papieżem i koncerty mu poświęcone.