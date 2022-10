Tydzień Misyjny - jak każdy może wesprzeć misjonarzy?  

Za misje w Kościele odpowiedzialny jest każdy ochrzczony, o czym przypomniał Sobór Watykański II w Dekrecie o Działalności misyjnej Kościoła: "Ponieważ cały Kościół jest misyjny i dzieło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem Ludu Bożego, święty Sobór wzywa wszystkich do głębokiej odnowy wewnętrznej, aby mając żywą świadomość własnej odpowiedzialności za rozszerzenie Ewangelii, podjęli swoją cząstkę w dziele misyjnym wśród narodów. Wszyscy wierni, jako członki żywego Chrystusa, wcieleni i upodobnieni do Niego przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, zobowiązani są do współpracy w szerzeniu i w rozwoju Jego Ciała, aby jak najprędzej doprowadzić je do pełni" (35-36).

Nie wszyscy mogą np. wyjechać do kraju, gdzie realizowana jest jakaś konkretna forma misyjnego zaangażowania. Każdy jednak, bez względu na wiek, może znaleźć jakąś formę wsparcia misjonarzy i ich działalności.

Sobór wskazuje, że pierwszą i najważniejszą formą uczestnictwa w misyjnej działalności Kościoła jest po prostu głębokie życie chrześcijańskie, któremu naturalnie towarzyszy świadectwo.

Modlitwa

Inną formą wskazaną przez sobór jest ofiarowanie Bogu modlitw i pokutnych uczynków w intencji ewangelizacji świata - „Misjom służy się skutecznie przez modlitwę, ofiarowanie Bogu codziennego życia, a zwłaszcza cierpień i doświadczeń” (DM 29).

Szczególnymi dniami modlitwy i ofiary za misjonarzy są: Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny, październik - miesiąc różańcowy, Uroczystość Objawienia Pańskiego, II Niedziela Wielkiego Postu „Ad Gentes”, a dla dzieci pierwszokomunijnych jeden z dni Białego Tygodnia.

Najdoskonalszą formą modlitwy jest ofiarowanie w misyjnych intencjach Mszy świętej. Zachęca się do przywoływania patronów misji: św. Franciszka Ksawerego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus czy bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

Papież co miesiąc wyznacza specjalną intencję misyjną, którą można indywidualnie podejmować.

W parafiach, różnych wspólnotach, a zwłaszcza przy zakonach realizujących zamiejscowe misje, realizowane są specjalne spotkania modlitewne, koordynowane są grupy. Powstają inicjatywy takie jak np. modlitewna „adopcja” misjonarzy, czy Misyjne Apostolstwo Chorych czy Żywy Różaniec dla misji.

Finanse

Misjonarzy i kontynuowanie przez nich misji w służbie innym można wesprzeć również materialnie, przy okazji specjalnych zbiórek finansowych, a także realizując np. stały przelew na wybrane dzieło misyjne.

Popularną formą wsparcia misjonarzy jest zamawianie u misjonarzy-prezbiterów Mszy świętych pojedynczych, gregoriańskich czy wieczystych, np. http://www.misje.pl/pomoc-313/intencje-mszalne-363 lub u werbistów poprzez stronę https://www.divinewordgifts.org/pl/zamow-msze czy w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich: https://www.sma.pl/formularz-intencji lub u jezuitów: https://misje-jezuickie.pl/biuro-misyjne/zamawianie-mszy-swietych/

Istnieje możliwość odpisania 1 proc. podatku na wybrane dzieło misyjne.

Dzieło Pomocy „Ad gentes”, finansujące projekty edukacyjne, medyczne, charytatywne i ewangelizacyjne realizowane przez misjonarzy w 100 krajach świata, wesprzeć można, wysyłając sms-a o treści „MISJE” na numer 72032 (koszt sms-a to 2,46 z VAT).

Można kupować misyjną literaturę – czasopisma, książki.

Konkretną formą wsparcia są też zakupy w sklepach misyjnych, np.:

Missio Polonia: missio.pl

Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego https://sklep.swm.pl/sklep/

Oblatów: https://sklep.misyjne.pl/sklep

Pallotynów: sklep.salvatti.pl

Sercanów: https://coriss.pl/pl/

Można wreszcie organizować zbiórki w swoich środowiskach, lub z okazji osobistych okoliczności takich jak urodziny.

Warte uwagi są również inicjatywy takie jak "Zbieram to w szkole" - by wesprzeć misyjną działalność, zbierany jest złom srebra (np. pojedyncze kolczyki, porwane łańcuszki), elektrośmieci, klocki LEGO, zegarki tarczowe itd.: https://www.zbieramtowszkole.pl/

Więcej informacji wszelkich o możliwościach wsparcia znaleźć można na stronach:

Papieskie Dzieła Misyjne: missio.org.pl

Dzieło Pomocy ad gentes: adgentes.misje.pl/

Komicja KEP ds. Misji: misje.pl

MIVA Polska: http://www.miva.pl/

Jezuici: misje-jezuickie.pl

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich: sma.pl