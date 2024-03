Misjonarz na Post 2024 - dołącz last minute  

Akcja Misjonarz na Post trwa przez cały okres przygotowania do Świąt Paschalnych. Dołączyć można w każdej chwili. Organizatorzy zaznaczają, że każda modlitwa ma znaczenie.

Polscy misjonarze podkreślają, że wsparcie udzielane im w ramach akcji „Misjonarz na Post” jest dla nich dowodem na to, jak wielu ludzi chce im duchowo towarzyszyć w czasie ich trudnej posługi. – Dziękuję wszystkim, którzy się włączają do tej inicjatywy. Modlitewne wsparcie jest dla nas bardzo cenne. Głosimy Ewangelię, sprawujemy sakramenty na krańcach świata, aby każdy mógł poznać Jezusa. Chcę bardzo podziękować za pomaganie nam w tej misji – mówi portalowi ks. Robert Ablewicz MSF, który od dziesięciu lat pracuje na Papui-Nowej Gwinei.

Jak dołączyć?

Inicjatywa ma na celu modlitewne wspieranie polskich misjonarzy. Aby wziąć w niej udział – wystarczy wejść na stronę internetową www.misjonarznapost.pl i wypełnić krótki formularz. Każdy indywidualnie wybiera formę duchowego wspierania wylosowanego misjonarza lub misjonarki – lista osób została przygotowana przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. Znajdują się na niej biskupi, duchowni, siostry i bracia zakonni, a także świeccy. Wszyscy posługują w krajach ad gentes.

Akcja oficjalnie rozpoczęła się w Środę Popielcową, ale dołączyć można do niej w dowolnym momencie Wielkiego Postu.

Do akcji „Misjonarz na Post” dołącza co roku kilkanaście tysięcy osób, a dodatkowe stałe wsparcie dla misjonarzy deklaruje ponad 43 tysięce Przyjaciół Misji Oblackich. Na profilach akcji w mediach społecznościowych można znaleźć treści dotyczące codzienności polskich misjonarzy – filmy, zdjęcia, grafiki. Wszystko po to, aby przybliżyć uczestnikom temat misji. Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na świecie pracuje obecnie 1673 polskich misjonarzy. Obok ewangelizacji zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których pracują. Budują studnie, ośrodki zdrowia czy placówki edukacyjne.