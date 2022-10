Prezydent Zełenski: Rosja celowo hamuje eksport ukraińskiego zboża  

"Wróg czyni wszystko, by zahamować nasz eksport zboża. Dzisiaj ponad 150 statków oczekuje w kolejce, by mogła wywiązać się z kontraktów dotyczących dostaw naszej produkcji rolnej. Jest to sztuczna kolejka. Pojawiła się tylko dlatego, że Rosja świadomie wstrzymuje żeglugę statków" - powiedział Zełenski w codziennym wystąpieniu wideo. ((https://t.me/OP_UA/7915).