Bł. Edmund Bojanowski – promotor integralnego wychowania  

Ks. Paweł Malecha zwrócił uwagę, że misja bł. Edmunda trwa również dzisiaj w oczekiwaniu na jego przyszłą kanonizację.

Ks. Malecha: prośmy o wstawiennictwo bł. Edmunda

„Ten wielki człowiek, syn poznańskiej ziemi i założyciel Sióstr Służebniczek, poprzez swoją metodę działania, odnosił wiele sukcesów m.in. na płaszczyźnie edukacyjnej. We współczesnym świecie rodzice napotykają na wiele trudności wychowawczych i skarżą się, że nie potrafią sobie z nimi poradzić. Jako postulator w procesie kanonizacyjnym, chciałbym zachęcić do modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego Edmunda w intencji skutecznego i dobrego wychowania dzieci. Wszak wierzymy w orędownictwo świętych! Jeśli tak, to dlaczego nie prosimy ich wielokrotnie o pomoc? Prośmy więc bł. Edmunda, który już nieraz przyczynił się do otrzymania przeróżnych łask, o wsparcie, aby dzieci mogły wzrastać w duchu miłości Boga, bliźniego, Kościoła i Ojczyzny!“