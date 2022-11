Abp Szewczuk: św. Michał wspiera naszą walkę o godność i wolność  

Zwierzchnik miejscowych grekokatolików kontynuował rozważania podyktowane troską o dzieci dorastające w tych czasach wojny. Podkreślił konieczność podchodzenia do nich z szacunkiem i zrozumieniem m.in. dla trudności, z jakimi się obecnie zmagają. Tylko wtedy najmłodsi będą w stanie rozkwitnąć jako obraz Boży. Następnie hierarcha zwrócił uwagę na szczególne znaczenie dzisiejszego dnia dla jego Kościoła i narodu.

Abp Szewczuk: czcząc niebańskie zastępy, wspominajmy naszą godność i tych, którzy oddali za nią życie

„Dziś na Ukrainie obchodzimy święto Archistratega Michała i innych Bezcielesnych Niebiańskich Sił, święto zwycięstwa dobra nad złem, ale dla naszej ojczyzny to również szczególny Dzień Państwowego Święta Godności i Wolności. 9 lat temu rozpoczęło się wydarzenie, które przeszło do historii naszego narodu pod nazwą «Rewolucji godności». Właśnie w ten czas zwycięstwa Archistratega Michała oraz jego niebiańskich sił nad diabłem, szatanem wraz z jego sługami, świętujemy pamięć owego dnia, kiedy Ukraińcy powiedzieli «nie» złu, «nie» ślepej przemocy, «nie» korupcji, «nie» nadużyciom władzy. Uświadomienie sobie własnej godności już stało się rewolucją, jak to powiedział swojego czasu do młodzieży papież Benedykt XVI – wskazał abp Szewczuk. – Dzisiaj czcimy pamięć bohaterów niebiańskiej sotni oraz wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność, niepodległość, godność i suwerenność naszej ojczyzny Ukrainy. Wspomnijmy ich dziś w naszych modlitwach. Kto może, niech przyjdzie do kościoła na ul. Instytuckiej, stojącego właściwie na krwi bohaterów niebańskiej sotni. Niech nasza modlitwa pomoże nam wszystkim odkryć w sobie własną godność i wolę wolności, bo te nasze wartości, fundamenty ukraińskiego istnienia stanowią obecnie warunek konieczny zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie, którą toczymy z rosyjskim grabieżcą.“