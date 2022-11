Zwracając się do przedstawicieli policji papież powiedział: "Mass media stale proponują przekazy, które podsycają mentalność hedonistyczną i konsumpcyjną, gdzie wzory zachowań, zarówno męskie, jak i żeńskie stosują się do kryteriów sukcesu, autoafirmacji, rywalizacji, władzy przyciągającej drugą osobę, by ją zdominować".

"W tej sytuacji - dodał Franciszek - nie możemy z hipokryzją rozdzierać szat w obliczu pewnych faktów z kroniki kryminalnej".

"Ten rodzaj uwarunkowania społecznego stoi w sprzeczności z działaniem edukacyjnym, które w centrum umieszcza osobę z jej godnością" - wskazał.

Zdaniem papieża należy przedstawiać przykłady kobiet, które "wyszły z tunelu przemocy i mogą pomóc otworzyć oczy na pułapki, niebezpieczeństwa, kryjące się za fałszywymi modelami sukcesu".

Franciszek zwrócił z niepokojem uwagę na to, że często kobiety, które doświadczają przemocy i ją zgłaszają, "nie otrzymują sprawiedliwości albo postępowania są zbyt długie, niekończące się".

Jak dodał, państwo musi zagwarantować, aby ofiara pomocy otrzymywała pomoc na każdym etapie i "by jak najszybciej sprawiedliwości stało się zadość".