Nikaragua: Władze przygotowują proces niepokornego biskupa  

19 sierpnia, biskup został przeniesiony z Matagalpy do Managui do domu, w którym będzie przebywał podczas procesu. Po zatrzymaniu w sierpniu policja poinformowała go, że toczy się przeciw niemu śledztwo o próbę „destabilizacji kraju”. Wraz z biskupem w sierpniu aresztowano także dziewięciu innych duchownych i zamknięto ich w więzieniu w Managui, bez oficjalnego postawienia im zarzutów.

6 marca bieżącego roku władze Nikaragui wydaliły z tego kraju nuncjusza apostolskiego, abp. Waldemara Stanisława Sommertaga. Latem także Misjonarki Miłości – siostry z zakonu założonego przez św. Matkę Teresę z Kalkuty.