Nikaragua: Wstrząsający raport o masowym stosowaniu tortur

Co najmniej 229 osób poddanych w więzieniach najokrutniejszym torturom, masowe aresztowania i wydalania z kraju za udział w publicznych protestach, to niektóre represje stosowane przez dyktatora Nikaragui Daniela Ortegę, piszą w ogłoszonym we wtorek raporcie obrońcy praw człowieka.

Ogłoszony we wtorek wieczorem raport organizacji obrońców praw człowieka działającej pod nazwą "Zespół Nikaragua - Nigdy Więcej" przedstawia wstrząsające szczegóły metod i tortur stosowanych na rozkaz Daniela Otregi.

Autorzy raportu wymieniają ponad 40 tortur stosowanych przez reżimowe służby więzienne wobec osadzonych obywateli Nikaragui oskarżanych o "działalność antypaństwową". To między innymi: "bicie, przyduszanie, rażenie prądem, przypalanie rozżarzonymi prętami, symulowanie egzekucji i zrywanie paznokci". Zdaniem autorów raportu są one skopiowane od hitlerowskiego Gestapo. Nikaraguańska policja i służba więzienna zastosowały je dotąd wobec 46 więzionych kobiet i 183 mężczyzn.

Aresztowania przeciwników nikaraguańskiego reżimu i stosowanie tortur wobec osadzonych zaczęły się na wielka skalę od stłumienia masowych demonstracji antyrządowych w 2018 roku. Wówczas w ciągu trzech miesięcy na rozkaz Ortegi zamordowano ponad trzysta osób.

Tylko od lutego 2023 roku nikaraguański rząd pozbawił obywatelstwa i wydalił z kraju pod zarzutem "działalności antypaństwowej" blisko 450 działaczy politycznych, dziennikarzy, intelektualistów, obrońców praw człowieka i duchownych.