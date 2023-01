W rozmowie, nadanej w nocy z wtorku na środę Zełenski przyznał, że chciał zabrać głos podczas festiwalu w San Remo, oglądanego przez miliony telewidzów we Włoszech.

"Naszym zadaniem- wyjaśnił - jest zwracanie się do naszych przyjaciół; przekazywanie informacji o tym, co się u nas dzieje".

"Im więcej informacji ludzie będą mieć, tym bardziej będą popierać Ukrainę"- oświadczył Zełenski w wywiadzie przeprowadzonym przez Bruno Vespę w stacji RAI Uno.

Prezydent Ukrainy powiedział widzom włoskiej telewizji publicznej, że "to my zjednoczyliśmy Unię Europejską". Tak odniósł się do udzielonego jego krajowi poparcia.

Stwierdził też, że premier Włoch Giorgia Meloni wkrótce przyjedzie na Ukrainę.

Relacjonując swoją rozmowę telefoniczną z szefową włoskiego rządu prezydent powiedział: "Zobaczyłem w niej bardzo konkretną osobę, która "popiera Ukrainę".

"I popiera też wspólne wartości. Bardzo czekam na jej oficjalną wizytę na Ukrainie. Przyjedzie wkrótce, nie mogę podać daty, ale wkrótce"- dodał Zełenski.

Wcześniej premier Giorgia Meloni poinformowała w jednym z wywiadów, że pojedzie na Ukrainę w pierwszych miesiącach tego roku.

