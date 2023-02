Na pogrzebie państwowym obecni byli zgodnie z protokołem prezydent Izraela Icchak Herzog, przewodniczący Knesetu Amir Ohana i prezes Sądu Najwyższego Ester Hajut, a także m.in. były prezydent Reuwen Riwlin, szef Instytutu Yad Vashem Dani Dajan oraz wielu byłych i obecnych polityków.

Z Warszawy przybyli również sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, którzy złożyli wieniec i przekazali list kondolencyjny od prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent zaznaczył w nim, że z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o odejściu profesora Szewacha Weissa. "Żegnamy dziś wybitnego męża stanu i wspaniałego człowieka, patriotę Państwa Izrael i polskiego Żyda, który kochał i szanował oba najbliższe swojemu sercu kraje" - napisał.

Podkreślił, że Weiss, urodzony w niepodległej II Rzeczypospolitej, został ocalony w czasie niemieckiej okupacji od hitlerowskiego Holocaustu przez polskich i ukraińskich sąsiadów w rodzinnym Borysławiu. Duda przypomniał, że Weiss należał on do pokolenia Żydów, które budowało własne suwerenne państwo, przechowując w sercu pamięć o Polsce – ziemi Polin.

"Po długoletniej służbie publicznej, zwieńczonej przewodniczeniem w Knesecie i Radzie Instytutu Jad Waszem, sprawował funkcję ambasadora Izraela w wolnej Polsce. Pełniąc misję dyplomatyczną, ale także przedtem i później, robił, co w jego mocy, aby umacniać bliskie relacje między naszymi krajami" - podkreślił prezydent.

"W imieniu mojego narodu dziękuję za wszystko, co Profesor Szewach Weiss uczynił dla rozwijania polsko–izraelskiej przyjaźni, dialogu i współpracy. Łącząc się z Państwem, zgromadzonymi na uroczystościach pogrzebowych w Jerozolimie, gdzie w styczniu 2017 roku miałem zaszczyt i radość uhonorować Go najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego, składam Mu hołd i oddaję cześć Jego wielkim zasługom" - dodał prezydent. "Jestem przekonany, że zarówno wśród Izraelczyków, jak i Polaków pozostaną po Nim dobre, serdeczne wspomnienia, szacunek i wdzięczność" - podkreślił.

"Ekscelencjo, Drogi Panie Profesorze, dziękuję za Pańską odwagę i życzliwość, otwartość i szczerość, uczciwość i wierność prawdzie. Dziękuję za możliwość osobistego spotkania i rozmowy z Panem. Dziękuję za Pańskie publikacje i gesty symboliczne, które śledziliśmy uważnie i będziemy zawsze pamiętać. Niech dusza Błogosławionej Pamięci Profesora Szewacha Weissa będzie związana węzłem życia!" - napisał prezydent.

Szewach Weiss pozostawił dwoje dzieci i wnuczkę.

"Nasz ojciec z pewnością nie czekał na ten dzień, ale świadomość, że ta kwatera będzie jego ostatnim przystankiem, dodałaby mu niejakiej pewności siebie" - powiedziała na uroczystości jego córka Jifat Weiss cytowana przez portal Kanału 12.

"Kwatera ta jest przeciwległym biegunem do punktu wyjścia ojca - dołu, w którym mieszkał z rodziną, niedaleko jego miejsca urodzenia we wschodniej Galicji, obecnie na Ukrainie. (...) Mój ojciec był świadkiem rozprzestrzeniania się złych duchów w ostatnich latach. Urodził się w 1935 roku w kraju dyskryminującym swoje mniejszości, a przed okupacją nazistowską uratowały go sąsiadki - polska i ukraińska. W ostatnich miesiącach ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie stawił czoła temu, co się dzieje. Niechaj i tak będzie. Na początku był w dole, a na końcu to ludzie przyszli mu z pomocą. +Po złu przychodzi dobro+ - powiedział w chwili otwartości. Niech i taka będzie jego wola" - mówiła córka Weissa.

Zmarły w wieku 87 lat Szewach Weiss został pochowany na cmentarzu na Wzgórzu Herzla w Kwaterze Wielkich Narodu przeznaczonej dla przywódców państwowych i osób szczególnie zasłużonych. Zostali tam pochowani m.in. premierzy Golda Meir, Icchak Rabin i Szimon Peres. Nazwa miejsca pochodzi od Theodora Herzla, zmarłego na początku XX wieku twórcy współczesnego syjonizmu.

Weiss był izraelskim politykiem, dyplomatą, profesorem nauk politycznych, autorem wielu książek naukowych i literackich, publicystą. Od lat działał na rzecz zbliżenia Polski i Izraela oraz dialogu międzykulturowego, cieszył się autorytetem w sprawach polsko-żydowskich.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu na początku niedzielnego posiedzenia rządu złożył kondolencje rodzinie Weissa: "Szewach był wiernym przedstawicielem narodu Izraela i ocalałych z Zagłady. Doceniałem jego zaangażowanie na rzecz obywateli Izraela, powstania jego narodu, państwa Izrael, a zwłaszcza upamiętnienia Holokaustu. Poświęcił się temu każdym włóknem swojej duszy. Niech odpoczywa w pokoju".