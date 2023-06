Abp Szewczuk: Rosjanie dokonują kolejnego ekobójstwa i ludobójstwa  

„Nie odnosząc sukcesów na polu bitwy, nie mogąc przezwyciężyć męstwa ukraińskiej armii, rosyjscy przestępcy ostrzeliwują spokojne miasta i wsie naszej Ojczyzny i nadal popełniają zbrodnie wojenne” – wskazuje w cotygodniowym orędziu abp Światosław Szewczuk. Podkreśla, iż jego rodacy nie ulegają jednak demoralizacji. I to pomimo uciekania się agresorów do takich czynów, jak zniszczenie zapory w Nowej Kachowce, które doprowadziło do jednej z największych katastrof w historii Europy.