Franciszek spotkał się z kapitułą generalną Sług Pocieszyciela. To młode zgromadzenie ma szczególny charyzmat – pragnie służyć kapłanom w spełnieniu ich powołania. W sposób szczególny otacza troską księży w kryzysie. „Tylko Duch uzdrawia nas z niewierności, tylko On, nie zaś jakieś inne metody” – podkreślał na spotkaniu Papież.

Ojciec Święty wskazał również na konieczność pogłębienia duchowości zadośćuczynienia, wychodząc od potrzeby oczyszczenia.

Służycie w duchu miłosiernego Samarytanina

„Motto waszego Instytutu, Pro Christo sacerdote, dobrze podsumowuje wasze szczególne powołanie: jesteście oddani na służbę Chrystusowi w Jego kapłanach. W chwili obecnej oznacza to również uczestnictwo w szczególnej drodze oczyszczenia, przez którą przechodzi Kościół z powodu tragedii nadużyć. «Grzech nas oszpeca i boleśnie doświadczamy jego upokorzenia, gdy my sami lub jeden z naszych braci kapłanów lub biskupów wpada w bezdenną otchłań występku, korupcji lub, co gorsza, przestępstwa, które niszczy życie innych» (Medytacja dla duchowieństwa Rzymu, 7 marca 2019 r.). W takiej sytuacji bycie «sługami Pocieszyciela» wymaga poświęcenia swojego życia towarzyszeniu niektórym braciom kapłanom i osobom konsekrowanym, oferując każdemu z nich drogę ascezy, nawrócenia oraz odnowy duchowej i powołaniowej. W duchu i stylu miłosiernego Samarytanina stawiacie się obok tych braci, dzieląc z nimi życie i codzienną modlitwę. Przede wszystkim umieszczacie ich we wspólnocie modlącej się, która pomaga im na nowo odkryć harmonię życia, którą kryzys powołania zawsze narusza.“