Ukraina potrzebuje pomocy i wsparcia duchowego  

Wsparcie jakie niesie Ukrainie świat, w tym także Polska jest bardzo ważne. Niestety wojna trwa nadal i tragedia milionów ludzi wciąż się przedłuża. Pokazuje to przykład wysadzenia tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Po wyzwoleniu Chersonia wydawało się, że dzięki pomocy humanitarnej niesionej przez różne organizacje, w tym także poprzez Caritas, uda się polepszyć los mieszkańców tamtych terenów. Niestety w tej chwili, kiedy woda opada, widać dramat tego, co tam się wydarzyło. Dlatego pomoc nadal jest konieczna.

„Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Polakom, którzy pomagają przez ten cały rok - mówi ks. Igor Kozankewycz. - Pomagają materialnie i modlą się. Gdy przyjeżdżam do Polski, to cały czas w kościołach ludzie modlą się za Ukrainę. Jest to ogromne wsparcie duchowe. Proszę też, aby się nie zniechęcać. Aby nie ustawać w pomocy. Myślę, że teraz jest taki moment przełomowy, czy damy radę. Dlatego proszę, abyście jeszcze bardziej dawali to świadectwo, aby razem z nami walczyć w te sposób. My tutaj na Ukrainie walczymy z wrogiem na froncie. Wojskowi walczą na froncie. Natomiast jest także front duchowy, który trwa i myślę, że jest on ważniejszy od tego fizycznego.“

Ks. Kozankewycz od kilku lat prowadzi pod Drohobyczem ośrodek rehabilitacyjny „Nazaret”, w którym pomoc otrzymują uzależnieni od alkoholu i innych używek. Obecnie trafiają tam także osoby z obszarów wschodniej Ukrainy. Wojna w wielu przypadkach potęguje uzależnienia i stany napięcia, stąd co raz więcej ludzi potrzebuje pomocy specjalistycznej.