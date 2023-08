Papież na Międzynarodowy Dzień Młodzieży: nie traćcie nigdy odwagi!  

Drodzy młodzi, nie traćcie nigdy odwagi, by marzyć i żyć z rozmachem! Przyswójcie sobie kulturę troski i szerzcie ją; stańcie się mistrzami braterstwa; stawiajcie czoła wyzwaniom życiowym, pozwalając się prowadzić Bogu i dobrym doradcom – napisał Papież Franciszek na Twitterze z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Młodzieży, który został ustanowiony przez ONZ.

W tym roku hasłem wydarzenia są słowa: „Zielone umiejętności dla młodzieży. W kierunku zrównoważonego świata”. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał potrzebę zwracania uwagi na środowisko, w którym żyjemy. O pozytywnych skutkach wypracowywania konkretnych zachowań mówi dla Radia Watykańskiego Rafał Stefaniuk, organizator wielu programów ekologicznych w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Rafał Stefaniuk: Świadomość ekologiczna młodych jest coraz większa

„Świadomość ekologiczna młodych jest coraz większa, coraz lepsza i chyba każdy z nas dostrzega to, że wspólnie, razem musimy zatroszczyć się o ten nasz wspólny dom. Tak jak mówi też podtytuł encykliki Laudato si’: „troska o nasz wspólny dom”. Czyli podkreśla też znaczenie wszystkich kluczowych zagadnień odnośnie środowiska naturalnego, tak naprawdę domu wszystkich nas, ludzi. Staraliśmy się pokazać, że w grupie, we wspólnocie możemy zrobić więcej. We wspólnocie możemy realizować różne zadania. Im jest nas więcej, tym łatwiej również coś zrobić, pokonać jakiś problem.“

Międzynarodowy Dzień Młodzieży został ustanowiony w 1999 r. przez ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży w swoich krajach. W ramach obchodów odbywają się warsztaty, konferencje oraz wydarzenia kulturalne mające na celu uwrażliwić nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich, na kwestie wskazane w haśle danego roku.