Rosz Haszana, czyli dosłownie „głowa roku”, jest pierwszym dniem nowego żydowskiego roku. Żydzi tego dnia podczas uroczystej kolacji chałkę i jabłka maczają w miodzie, co jest symbolem Bożego błogosławieństwa oraz pragnienia, by nadchodzący rok był również wypełniony słodyczą – o żydowskich tradycjach noworocznych w pierwszym dniu 5784 roku opowiada Centrum Heschela KUL przełożona Wspólnoty Błogosławieństw w Emmaus-Nicopolis w Izraelu s. Eliana Kuryło CB, korektorka starożytnego języka hebrajskiego w Biblijnym Instytucie w Tuluzie.

Tradycja żydowska utrzymuje, że podczas święta Rosz Haszana Bóg otwiera księgi w niebie i osądza uczynki każdego człowieka, jakie popełnił w minionym roku. Trwa to dziesięć dni, aż do Dnia Przebłagania Jom Kippur, ten czas to czas pokuty i zwrócenia się do Boga z prośbą o przebaczenie. W te dni Bóg decyduje kto opuści ten świat we właśnie rozpoczętym nowym roku, dlatego też Żydzi składają sobie noworoczne życzenia: „Obyście byli zapisani (w Księdze Życia) i opieczętowani na dobry rok”.



Po południu lub pod wieczór Rosz Haszana Żydzi udają się nad wodę, aby uczestniczyć w ceremonii Taszlich, podczas której symbolicznie wypróżnia się kieszenie na znak pozbywania się grzechów. Wyrzucenie ich do wody, w której żyją ryby, nie jest bez znaczenia. „Żyjące w wodzie ryby jako nieliczne ze zwierząt nie zamykają oczu. Są symbolem Bożych oczu, które są cały czas otwarte i które widzą wszystkie ludzkie uczynki” – wyjaśnia przełożona Wspólnoty Błogosławieństw w Emmaus-Nicopolis w Izraelu.

Istotnym elementem żydowskiego Nowego Roku jest również uroczysta kolacja, podczas której serwowane potrawy mają także symboliczne znaczenie. „Na noworocznym stole znajdziemy okrągłą chałkę ukazującą ciągłość każdego roku i powtarzającą się cykliczność sezonów”. Chałkę i jabłka macza się w miodzie, by nadchodzący rok był również wypełniony słodyczą. Na świątecznym stole można znaleźć również daktyle i granaty. „Świąteczna atmosfera napełnia domy i dusze nadzieją, ale także wzywa wszystkich do zwrócenia się do Boga, aby otrzymać łaskę stania się tymi, jakimi On naprawdę chce, abyśmy byli” – podsumowuje s. Eliana Kuryło CB.